Schon wieder hervorragend in Form: die junge Mutter Belinda Bencic Keystone

Belinda Bencic steht beim dritten Turnier nach ihrem Comeback als junge Mutter bereits wieder im Halbfinal.

Beim WTA-Challenger in Angers gewann die 27-jährige Ostschweizerin nach einem Fehlstart (0:2) deutlich 6:3, 6:1 gegen Océane Dodin. Die Französin war als Nummer 113 der Welt die bisher deutlich hochkarätigste Gegnerin von Bencic in diesem Herbst.

Bencic wird in der Weltrangliste mindestens in die besten 600 zurückkehren. Sie kann aber noch länger, so auch am Australian Open im Januar, ihr «spezielles Ranking» (WTA 15) nutzen.

