Belinda Bencic tritt am US Open an der Seite von Alexander Zverev auch im Mixed-Doppel an.

Das schweizerisch-deutsche Duo steht auf der Liste der insgesamt 16 Teams, die in drei Wochen um den Titel im gemischten Doppel spielen.

Bencic (WTA 20) und Zverev (ATP 3) kennen sich seit dem Kindesalter. Die beiden 28-Jährigen profitieren von ihren Positionen in der Einzel-Weltrangliste. Laut Zverev ging die Initiative von Bencic aus. «Sie hat mir geschrieben, ob ich Lust habe, und da habe ich sofort 'ja' gesagt», sagte Zverev zur deutschen Nachrichtenagentur «dpa».

Der Mixed-Wettbewerb in New York wird erstmals unter der Woche vor dem eigentlichen Auftakt des Grand-Slam-Turniers und nur an zwei Tagen ausgetragen (19./20. August). Acht Plätze werden über die Einzel-Rangliste vergeben, acht über Wildcards. Die Spiele werden mit verkürzten Sätzen absolviert und finden in den grossen Stadien statt. Das Preisgeld für das Siegerteam wird auf eine Million US-Dollar erhöht.

Dank der Modifikationen sind am US Open auch andere prominent besetzte Teams im Mixed-Doppel dabei. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner spielt mit der Amerikanerin Emma Navarro, Novak Djokovic startet mit seiner serbischen Landsfrau Olga Danilovic. Die 45-jährige Venus Williams tritt mit einer Wildcard an der Seite von US-Kollege Reilly Opelka an.

