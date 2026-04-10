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Billie Jean King Cup Bencic bringt die Schweiz mit Dreisatzsieg in Front

SDA

10.4.2026 - 16:26

Belinda Bencic wird ihrer Favoritenrolle im ersten Einzel gerecht
Belinda Bencic wird ihrer Favoritenrolle im ersten Einzel gerecht
Keystone

Die Schweiz befindet sich im Billie Jean King Cup im Kampf um die Qualifikation für das Finalturnier auf Kurs. Belinda Bencic gelingt in Biel im Duell mit Tschechien der erste Punkt.

Keystone-SDA

10.04.2026, 16:26

10.04.2026, 17:12

Damit wurde die Weltnummer 11 aus der Ostschweiz ihrer Favoritenrolle gegen die tschechische Nummer 2 Marie Bouzkova (WTA 24) im ersten Einzel gerecht. Allerdings stand der 6:3, 6:7 (4:7), 6:4-Sieg erst nach einem über dreistündigen Abnutzungskampf fest.

Der Umweg über einen dritten Satz wurde nötig, weil Bencic im zweiten Durchgang erst einen 3:0-Vorsprung (mit zwei Breaks) und im Tiebreak eine 4:1-Führung (mit zwei Mini-Breaks) verspielte. Im Entscheidungssatz gelang Bencic der entscheidende Servicedurchbruch erst ganz zum Schluss.

Im zweiten Einzel des ersten Tages trifft Viktorija Golubic (WTA 79) auf Linda Noskova (WTA 14). Die Entscheidung, wer sich für das Finalturnier der besten acht Nationen im November in China qualifiziert, fällt am Samstag mit dem Doppel und den beiden weiteren Einzeln.

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