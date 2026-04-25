  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WTA-1000-Turnier in Madrid Bencic zieht in Achtelfinals ein

SDA

25.4.2026 - 13:08

Belinda Bencic muss gegen Diana Shnaider kämpfen, zieht dann aber in die Achtelfinals von Madrid ein
Belinda Bencic muss gegen Diana Shnaider kämpfen, zieht dann aber in die Achtelfinals von Madrid ein
Keystone

Belinda Bencic (WTA 12) zieht beim WTA-1000-Turnier in Madrid in den Achtelfinals ein. Die Schweizerin besiegt die Russin Diana Shnaider (WTA 19) 6:2, 7:6 (8:6).

Keystone-SDA

25.04.2026, 13:08

25.04.2026, 13:31

Bencic zog in beiden Sätzen zunächst auf 4:0 davon. Während sie den ersten Durchgang souverän nach Hause brachte, geriet sie im zweiten Satz ins Wanken und gab fünf Games in Serie ab. Die Ostschweizerin fing sich jedoch rechtzeitig, rettete sich ins Tiebreak und verwertet dort ihren dritten Matchball. Damit gewann die 29-Jährige auch das dritte Duell mit der sieben Jahre jüngeren Shnaider in zwei Sätzen.

In den Achtelfinals des Masters trifft Bencic entweder auf die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 9) oder die Amerikanerin Hailey Baptiste (WTA 32). Ihr bestes Ergebnis in Madrid erreichte Bencic 2019 mit dem Halbfinaleinzug.

Meistgelesen

Warum Putin im eigenen Land plötzlich massiv unter Druck gerät
Polizei fasst Autodiebe nach Verfolgungsjagd auf der A1
SRF-Chefredaktor bricht sein Schweigen zum Fall Patrick Fischer

Videos aus dem Ressort

Betis – Real Madrid 1:1

Betis – Real Madrid 1:1

LALIGA | 32. Runde | Saison 25/26

24.04.2026

Stade Nyonnais – Vaduz 1:3

Stade Nyonnais – Vaduz 1:3

Challenge League | 32. Runde | Saison 25/26

24.04.2026

Rapperswil-Jona – Carouge 2:1

Rapperswil-Jona – Carouge 2:1

Challenge League | 32. Runde | Saison 25/26

24.04.2026

Betis – Real Madrid 1:1

Betis – Real Madrid 1:1

Stade Nyonnais – Vaduz 1:3

Stade Nyonnais – Vaduz 1:3

Rapperswil-Jona – Carouge 2:1

Rapperswil-Jona – Carouge 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Verletzungspech. Carlos Alcaraz verpasst auch Rom und das French Open

VerletzungspechCarlos Alcaraz verpasst auch Rom und das French Open

WTA Madrid. Endstation 2. Runde für Simona Waltert

WTA MadridEndstation 2. Runde für Simona Waltert

Billie Jean King Cup. Schweiz spielt gegen Thailand um Verbleib unter den besten Nationen

Billie Jean King CupSchweiz spielt gegen Thailand um Verbleib unter den besten Nationen