Belinda Bencic muss die French Open in Paris auslassen. Bild: Keystone

Zwei Tage vor dem Turnierstart muss Belinda Bencic ihre Teilnahme bei den French Open absagen. Damit ist der grösste Schweizer Trumpf nicht dabei.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Die 28-jährige Bencic hätte es in der Startrunde mit der Kasachin Jelena Rybakina zu tun bekommen. Aber schon am Tag vor der Auslosung verletzte sich Bencic im Vormittagstraining. Die Armverletzung, die schon in Rom zur Aufgabe gegen die Griechin Maria Sakkari geführt hatte, machte sich wieder bemerkbar, wie sie in ihrer Instagram-Story schreibt.

Gleichzeitig gibt Bencic auch bereits Entwarnung, was die Schwere der Verletzung angeht. Sie schreibt: «Sehr gute Neuigkeiten sind hingegen, dass ich mit zwei Wochen kompletter Pause die Verletzung voll ausheilen kann. Ich werde darum in diesem Zeitraum alles unternehmen, um diesen Prozess zu beschleunigen. Man sieht sich bald auf Rasen!»