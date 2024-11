Belinda Bencic meldet sich nach zwei Jahren zurück im Schweizer Team Keystone

Belinda Bencic und Viktorija Golubic treten im Billie Jean King Cup gegen Serbien an, wobei die Schweiz als Favorit gilt.

Belinda Bencic und Viktorija Golubic stehen im Mittelpunkt, wenn das Schweizer Team am Freitag in Biel im Billie Jean King Cup gegen Serbien antritt. Die Entscheidung über die Aufstellung fiel am Donnerstag, als Captain Heinz Günthardt die Paarungen bekannt gab.

Im Eröffnungsspiel trifft Bencic auf die 19-jährige serbische Teamleaderin Lola Radivojevic, die derzeit auf Platz 181 der WTA-Rangliste steht. Anschliessend wird Golubic gegen die 18-jährige Mia Ristic antreten, die auf Rang 394 geführt wird.

Für die Einzel am Samstag sind dieselben Spielerinnen in überkreuzten Paarungen vorgesehen. Im abschliessenden Doppel sollen Jil Teichmann und Bencic für die Schweiz sowie Katarina Jokic und Anja Stankovic für Serbien antreten. Simona Waltert und Céline Naef könnten bei Änderungen am Samstag noch zum Einsatz kommen.

Die Schweizerinnen gehen als klare Favoritinnen in die Begegnung mit dem jungen serbischen Team. Für Bencic ist es der erste Einsatz im Billie Jean King Cup seit ihrem entscheidenden Punktgewinn im Finale gegen Australien vor zwei Jahren, der der Schweiz den historischen WM-Titel einbrachte. Die 27-jährige Ostschweizerin, die kürzlich Mutter wurde, hat sich mit ihrem Comeback die Nominierung verdient.

