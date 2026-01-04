  1. Privatkunden
United Cup Belinda Bencic führt die Schweiz zum Gruppensieg

SDA

4.1.2026 - 17:51

Belinda Bencic gewinnt am United Cup auch gegen Italien beide Spiele
Belinda Bencic gewinnt am United Cup auch gegen Italien beide Spiele
Keystone

Die Schweiz sichert sich am United Cup den Gruppensieg und zieht in die K.o.-Phase ein. Beim 2:1-Erfolg gegen Italien gewann Belinda Bencic sowohl ihr Einzel als auch das Mixed-Doppel.

Keystone-SDA

04.01.2026, 17:51

04.01.2026, 18:01

Die Ostschweizerin stellte in Perth zunächst ihre starke Frühform gegen Jasmine Paolini, die Weltnummer 8, unter Beweis. Sie setzte sich in zwei Sätzen gegen die Italienerin durch, die an ihrem 30. Geburtstag eine bittere Niederlage hinnehmen musste. Beide Sätze dauerten fast eine Stunde, wobei insbesondere der erste mit sieben Breaks (drei für Paolini, vier für Bencic) hart umkämpft war. Am Ende siegte Bencic mit 6:4, 6:3 und feierte im fünften Aufeinandertreffen ihren dritten Erfolg gegen Paolini.

Im Mixed-Doppel trat Bencic erneut an der Seite von Jakub Paul an und traf auf Sara Errani und Andrea Vavassori. Wie bereits am Vortag endete das Duell im Match-Tiebreak – erneut zugunsten der Schweiz: 7:5, 4:6, 10:7.

Zuvor hatte Stan Wawrinka seinen zweiten Einzelsieg am United Cup knapp verpasst. Der 40-Jährige wehrte sich gegen den 17 Jahre jüngeren Flavio Cobolli nach Kräften und glich einen Satzrückstand aus. Im dritten Satz musste er sich jedoch im Tiebreak knapp geschlagen geben.

Nach dem 3:0 gegen Frankreich und dem 2:1 gegen Italien steht fest, dass die Schweiz ihre Gruppe auf dem 1. Platz abschliesst. Im Viertelfinal trifft sie am Mittwoch erneut in Perth auf den Sieger der Gruppe E, der entweder Grossbritannien oder Griechenland sein wird.

