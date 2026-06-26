Das Los meint es nicht schlecht mit den Schweizerinnen in Wimbledon. Belinda Bencic startet gegen eine britische Wildcard-Empfängerin. Stan Wawrinka erhält hingegen einen harten Brocken.

Brillierte im letzten Jahr in Wimbledon mit dem Halbfinaleinzug: Belinda Bencic

Belinda Bencic trifft in der 1. Runde des Grand-Slam-Turniers auf Rasen auf die 17-jährige Londonerin Mika Stojsavljevic, die Nummer 276 der Weltrangliste. Die Tochter eines Kroaten und einer Polin profitiert von einer Wildcard. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt.

Bencic erreichte im letzten Jahr die Halbfinals und ist nun als Nummer 11 gesetzt. Erste mögliche gesetzte Gegnerin könnte in der 3. Runde die Russin Anna Kalinskaja sein, im Achtelfinal würde gemäss Papierform die Weltnummer 7 Coco Gauff warten.

Den beiden ungesetzten Schweizerinnen blieb ein grosser Brocken erspart. Viktorija Golubic (WTA 64) trifft zum Auftakt auf die belarussische Qualifikantin Irina Schymanowitsch (WTA 216). Simona Waltert (WTA 88) bekommt es mit der Kolumbianerin Camila Osorio (WTA 69) zu tun. Beide Duelle hat es auf der WTA Tour ebenfalls noch nie gegeben.

Die 44-jährige Serena Williams gibt ihr mit grosser Spannung erwartetes Comeback gegen die 24 Jahre jüngere Australierin Maya Joint (WTA 53).

Bei den Männern geht der einzige Schweizer, Stan Wawrinka (ATP 110), hingegen als klarer Aussenseiter in das Duell mit Matteo Berrettini (ATP 49). Der Italiener ist ein eigentlicher Rasenspezialist und stand 2021 im Wimbledonfinal, den er in vier Sätzen gegen Novak Djokovic verlor. Erstaunlich: Trotz ihrer langen Karriere treffen die beiden zum ersten Mal aufeinander.

Wawrinka wird am Dienstag spielen, ebenso wie Golubic und Waltert. Bencic startet bereits am Montag.