  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abnutzungskampf in Ningbo Bencic siegt nach über dreieinhalb Stunden und steht im Viertelfinal

SDA

15.10.2025 - 10:51

Belinda Bencic benötigt im Achtelfinalspiel in Ningbo Nerven.
Belinda Bencic benötigt im Achtelfinalspiel in Ningbo Nerven.
Bild: Keystone

Belinda Bencic erreicht am WTA-500-Turnier in Ningbo im Osten Chinas die Viertelfinals. Die Ostschweizerin schlägt die ukrainische Qualifikantin Julia Starodubzewa nach zähem Ringen 5:7, 6:4, 7:5.

Keystone-SDA

15.10.2025, 10:51

15.10.2025, 11:01

Bencics Sieg im ersten Duell mit der Weltnummer 131 stand erst nach über dreieinhalb Stunden fest. Im Startsatz vergab die Olympiasiegerin von Tokio 2021 bei 5:4 einen Satzball und musste diesen schliesslich abgeben. Im zweiten Durchgang fand Bencic mit einem frühen Break zurück in die Partie. Im Entscheidungssatz lag sie mit zwei Breaks 5:2 vorne, geriet dann jedoch nochmals ins Wanken. Beim Stand von 5:5 fing sie sich rechtzeitig wieder und schaffte im entscheidenden Game mit dem 16. Punkt das siegbringende Break.

Erstmals auf der Asien-Tour in diesem Jahr hat Bencic damit die Achtelfinal-Hürde überwunden. In Peking war sie an Coco Gauff, in Wuhan an Iga Swiatek gescheitert – beides Grand-Slam-Siegerinnen in diesem Jahr. Seit ihrem Halbfinaleinzug in Wimbledon im Juli hatte Bencic bei keinem Turnier mehr die Runde der letzten acht erreicht.

Im Viertelfinal trifft Bencic am Freitag auf die Siegerin der Partie zwischen der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 31) und der als Nummer 2 gesetzten French-Open-Siegerin Jasmine Paolini (WTA 8) aus Italien.

Meistgelesen

«Das Halbtax bleibt» – Alliance Swisspass dementiert Berichte
Mann begleitet Frau nach Hause und vergewaltigt sie – Polizei sucht Zeugen
Trump-Regierung entzieht Visa wegen Kirk-Kommentaren +++ LA ruft Notstand aus
«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst
Überrascht Trump die Welt beim Raketen-Gipfel erneut?

Videos aus dem Ressort

Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»

Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»

England qualifiziert sich mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän für die WM 2026. Trainer Thomas Tuchel zeigt sich nach der Partie gegen Lettland stolz.

15.10.2025

Erstes Saisontor: Josi trifft erstmals seit 266 Tagen

Erstes Saisontor: Josi trifft erstmals seit 266 Tagen

15.10.2025

Thun-Sportchef Albrecht: «Unser Weg ist ähnlich wie die Entwicklung bei der Nati»

Thun-Sportchef Albrecht: «Unser Weg ist ähnlich wie die Entwicklung bei der Nati»

Thun-Trainer Mauro Lustrinelli und Sportchef Dominik Albrecht verraten im Fussball-Talk Heimspiel das Thuner Erfolgsrezept. Im Zentrum stehen bei den Berner Oberländern Rollenverteilung und Kommunikation.

14.10.2025

Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»

Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»

Erstes Saisontor: Josi trifft erstmals seit 266 Tagen

Erstes Saisontor: Josi trifft erstmals seit 266 Tagen

Thun-Sportchef Albrecht: «Unser Weg ist ähnlich wie die Entwicklung bei der Nati»

Thun-Sportchef Albrecht: «Unser Weg ist ähnlich wie die Entwicklung bei der Nati»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Swiss Indoors. Wildcard für Schanghai-Sieger Vacherot in Basel

Swiss IndoorsWildcard für Schanghai-Sieger Vacherot in Basel

Auftaktsieg. Viktorija Golubic weist Andreescu in Osaka in die Schranken

AuftaktsiegViktorija Golubic weist Andreescu in Osaka in die Schranken

Klarer Auftaktsieg. Belinda Bencic erreicht in Ningbo die zweite Runde

Klarer AuftaktsiegBelinda Bencic erreicht in Ningbo die zweite Runde