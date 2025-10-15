Belinda Bencic benötigt im Achtelfinalspiel in Ningbo Nerven. Bild: Keystone

Belinda Bencic erreicht am WTA-500-Turnier in Ningbo im Osten Chinas die Viertelfinals. Die Ostschweizerin schlägt die ukrainische Qualifikantin Julia Starodubzewa nach zähem Ringen 5:7, 6:4, 7:5.

Keystone-SDA SDA

Bencics Sieg im ersten Duell mit der Weltnummer 131 stand erst nach über dreieinhalb Stunden fest. Im Startsatz vergab die Olympiasiegerin von Tokio 2021 bei 5:4 einen Satzball und musste diesen schliesslich abgeben. Im zweiten Durchgang fand Bencic mit einem frühen Break zurück in die Partie. Im Entscheidungssatz lag sie mit zwei Breaks 5:2 vorne, geriet dann jedoch nochmals ins Wanken. Beim Stand von 5:5 fing sie sich rechtzeitig wieder und schaffte im entscheidenden Game mit dem 16. Punkt das siegbringende Break.

Erstmals auf der Asien-Tour in diesem Jahr hat Bencic damit die Achtelfinal-Hürde überwunden. In Peking war sie an Coco Gauff, in Wuhan an Iga Swiatek gescheitert – beides Grand-Slam-Siegerinnen in diesem Jahr. Seit ihrem Halbfinaleinzug in Wimbledon im Juli hatte Bencic bei keinem Turnier mehr die Runde der letzten acht erreicht.

Im Viertelfinal trifft Bencic am Freitag auf die Siegerin der Partie zwischen der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 31) und der als Nummer 2 gesetzten French-Open-Siegerin Jasmine Paolini (WTA 8) aus Italien.