Nach auskurierter Armverletzung kehrt Belinda Bencic in Bad Homburg auf die Tour zurück Keystone

Belinda Bencic (WTA 35), die wegen einer Verletzung das French Open auslassen musste, wird ihr Comeback auf dem Rasen von Bad Homburg geben.

Keystone-SDA SDA

Die St. Gallerin trifft am Sonntag in der ersten Runde des WTA-500-Turniers auf Jekaterina Alexandrowa (WTA 18). Gegen die Russin hat die Olympiasiegerin von Tokio 2021 eine positive Bilanz: Vier der bisher sieben Duelle konnte sie gewinnen. Bencic hat aufgrund einer Armverletzung seit ihrer Aufgabe in der ersten Runde in Rom am 7. Mai nicht mehr gespielt.