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Erstmals drei Schweizerinnen in Runde 3 Bencic, Golubic und Teichmann sorgen an French Open für Tennis-Freudentag

SDA

27.5.2026 - 20:16

Jil Teichmann steht an den French Open in der dritten Runde.
Jil Teichmann steht an den French Open in der dritten Runde.
sda

Belinda Bencic, Viktoria Golubic und Jil Teichmann sorgen für einen erfreulichen Schweizer Tag beim French Open. Das Trio steht in der 3. Runde.

Keystone-SDA

27.05.2026, 20:16

27.05.2026, 20:54

Die Weltranglisten-Elfte Bencic gewann gegen die Amerikanerin Caty McNally (WTA 63) 6:4, 6:0. In der ersten Direktbegegnung mit McNally, die Ende April in Madrid auf Sand die kanadische Top-10-Spielerin Victoria Mboko bezwungen hatte und in die Achtelfinals vorgestossen war, bekundete Bencic nur anfänglich Mühe. Das entscheidende Break zum Gewinn des ersten Satzes gelang der 29-jährigen Ostschweizerin zum 5:4.

In der Folge brachte die Amerikanerin unter der grossen Pariser Hitze kaum mehr ein Bein vor das andere. Im zweiten Durchgang, der nur eine halbe Stunde dauerte, gewann McNally nur sechs von 30 gespielten Punkten. Nach knapp eineinhalb Stunden verwertete Bencic bei eigenem Service gleich den ersten Matchball.

Die nächste Gegnerin der Ostschweizerin heisst Peyton Stearns (WTA 78). Die 24-jährige Amerikanerin gewann im Februar 2026 das WTA-250-Turnier in Austin, Texas. Für die Ostschweizerin ist es das erste Mal seit vier Jahren, dass sie wieder in den 1/16-Finals steht.

Golubic im Schnellzugstempo

Viktoria Golubic besiegte die Amerikanerin Alycia Parks 6:2, 6:2 und spielt in der 3. Runde gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15). Die Schweizerin hat es seit dem Australian Open 2024 nie mehr in eine 3. Runde geschafft.

Die 33-Jährige, aktuell die Nummer 82 im Ranking, lag im ersten Satz gegen die praktisch gleich stark klassierte US-Spielerin 5:0 in Führung, ehe sie noch zwei Games abgab. Auch im zweiten Satz trat die Zürcherin ähnlich dominant auf. Gegen eine Spielerin, die 43 unerzwungene Fehler beging, hatte sie leichtes Spiel.

Teichmann überrascht weiterhin

Jil Teichmann (WTA 170) bezwang die Polin Magdalena Frech 7:5, 6:4. Die Schweizerin hat seit über drei Jahren nie mehr zwei Hauptfeld-Matches in Serie bei einem Turnier oberhalb der WTA-250-Kategorie gewonnen.Die 28-Jährige stiess erst einmal bei einem Grand-Slam-Turnier in die 3. Runde vor: 2022 erreichte sie in Paris die Achtelfinals.

Ihre nächste Gegnerin ist die Top-Ten-Spielerin Karolina Muchova aus Tschechien oder die Usbekin Kamilla Rachimowa, die Nummer 89 im Ranking.

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