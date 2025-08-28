  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US Open Bencic in der 2 Runde chancenlos

SDA

28.8.2025 - 03:52

Aus der Balance geraten: Belinda Bencic blieb in der 2. Runde des US Open gegen Ann Li erstaunlich chancenlos
Aus der Balance geraten: Belinda Bencic blieb in der 2. Runde des US Open gegen Ann Li erstaunlich chancenlos
Keystone

Das US Open ist für Belinda Bencic bereits nach der 2. Runde zu Ende. Die als Nummer 16 gesetzte Ostschweizerin ist beim 3:6, 3:6 gegen die Amerikanerin Ann Li (WTA 58) chancenlos.

Keystone-SDA

28.08.2025, 03:52

Bencic fand gegen die druckvoll, jedoch meist auch unkonstant spielende Li nie ein Mittel und verlor beim achten Mal, da sie in New York die 2. Runde erreicht hatte, zum ersten Mal. Nach nur 74 Minuten war die einseitige Partie zu Ende.

Am Ende standen bei der 25-jährigen Amerikanerin 23 direkte Gewinnpunkte und nur 15 unerzwungene Fehler zubuche, bei der drei Jahre älteren Schweizerin war das Verhältnis mit 10:20 deutlich negativ. Sie schaffte es nie, Li aus der Komfortzone zu bringen, beim Versuch, sie zu mehr Laufarbeit zu zwingen, unterliefen Bencic zu viele Fehler.

Die Niederlage reiht sich in die Reihe enttäuschender Resultate in der nordamerikanischen Hartplatzsaison ein. Nach ihrer brillanten Halbfinalqualifikation in Wimbledon gewann Bencic in Montreal, Cincinnati und am US Open nur insgesamt zwei Matches. Damit rückt die Chance, sich in ihrer insgesamt sehr erfolgreichen Saison nach der Geburt von Tochter Bella gleich auch für die WTA Finals zu qualifizieren, für die Masters-Halbfinalistin von 2019 wieder deutlich in den Hintergrund.

Gegen Li, die in Wimbledon bereits Viktorija Golubic (mit der sie in New York Doppel spielt) zur Verzweiflung getrieben hatte, lag Bencic einzig beim 1:0 im zweiten Satz kurz in Führung. Im ersten Durchgang konnte sie auf ein Break zum 24 noch reagieren, auf das 3:5 aber nicht mehr. Im zweiten Satz musste sie ihren Aufschlag zum 1:2 und 3:6 abgeben. Symptomatisch für einen schwarzen Abend auf dem Aussenplatz 12 das letzte Game: Mit vier Eigenfehler gab es die Olympiasiegerin von 2021 zu null ab.

Das Tableau hätte für Bencic durchaus Chancen auf einen weiteren Gang zumindest in die zweite Woche geboten. Li, die im fünfzehnten Anlauf erst zum dritten Mal in der 3. Runde steht, ist dort gegen die australische Qualifikantin Priscilla Hon (WTA 126) klare Favoritin.

Meistgelesen

«Alligator Alcatraz» steht kurz vor der Kompletträumung +++ Trump geht auf Milliardär Soros los
Grosse Regenwalze in den Morgenstunden erwartet +++ Mehrere Täler im Tessin gesperrt
West-Nil-Virus fordert immer mehr Opfer in Südeuropa

Videos aus dem Ressort

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

27.08.2025

Magnin: «Wir waren klar die bessere Mannschaft»

Magnin: «Wir waren klar die bessere Mannschaft»

27.08.2025

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

27.08.2025

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

Magnin: «Wir waren klar die bessere Mannschaft»

Magnin: «Wir waren klar die bessere Mannschaft»

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

US Open. Kym nach Fünfsatzkrimi in der 3. Runde

US OpenKym nach Fünfsatzkrimi in der 3. Runde

US Open. Weltnummer 5 von Verletzung gestoppt – Djokovic mit Mühe weiter

US OpenWeltnummer 5 von Verletzung gestoppt – Djokovic mit Mühe weiter

Einsamkeit, Hetze, Druck. Deshalb leiden immer mehr Tennis-Stars unter mentalen Problemen

Einsamkeit, Hetze, DruckDeshalb leiden immer mehr Tennis-Stars unter mentalen Problemen