Nach der Babypause noch nicht wieder bei hundert Prozent: Belinda Bencic unterlag in Hamburg im Achtelfinal. Bild: Keystone

Das Comeback-Turnier in Hamburg ist für Belinda Bencic nach dem zweiten Einsatz zu Ende. Die Olympiasiegerin unterliegt der Finnin Anastasia Kulikova in den Achtelfinals des ITF-Events 3:6, 4:6.

SDA

Keine 20 Stunden nach ihrem überzeugenden Comeback-Sieg nach 415 Tagen ohne Ernstkampf bewies Bencic am mit 60'000 Dollar dotierten Hallenturnier gegen die gebürtige Russin Kulikova (WTA 296) zwar Kämpferqualitäten. Die 27-jährige Ostschweizerin holte im zweiten Satz einen Breakrückstand auf, musste ihr Aufschlagspiel aber umgehend wieder (zum 3:4) abgeben. Nach 80 Minuten war Bencics erste Niederlage als Mutter besiegelt.

Völlig überraschend kommt der Rückschlag nicht. «Ich bin physisch natürlich noch nicht bei hundert Prozent», hatte die Olympiasiegerin, die im April Mutter einer Tochter wurde, am Mittwoch gesagt. Zudem sind Training und Match zwei verschiedene Paar Schuhe. Gerade deshalb ist ihr nun viel Matchpraxis wichtig.

Für Bencic geht es nächste Woche mit dem ITF-Turnier in Pétange weiter. In Luxemburg profitiert sie wie in Hamburg von einer Wildcard. Danach spielt sie im Billie Jean King Cup in Biel mit dem Schweizer Team gegen Serbien. Danach möchte sie Anfang nächstes Jahr in Australien wieder möglichst nahe an ihre Bestform kommen.

Videos aus dem Ressort

Heinz Günthardt: «Das Schweizer Tennis hat aktuell eine grössere Breite als früher» Keine Schweizer Frauen und Männer mehr in den Top 100. blue Sport spricht mit Heinz Günthardt über Ursachen, Lösungsansätze und Hoffnungen rund ums Schweizer Profitennis. 15.10.2024

Stefan Bürer: «Ohne seine Verletzungen wäre Rafa wohl der Rekordhalter» Als langjähriger Tennis-Kommentator hat Stefan Bürer Rafael Nadals Karriere von Beginn verfolgt. blue Sport spricht mit ihm über Nadals Vermächtnis und die prägendsten Momente. 10.10.2024

sda