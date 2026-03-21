Belinda Bencic hatte in der 3. Runde in Miami alles im Griff Keystone

Belinda Bencic steht am Masters-1000-Turnier in Miami in den Achtelfinals. Die Nummer 12 der Welt besiegt in der 3. Runde die Russin Diana Schnaider (WTA 20) 6:3, 6:3.

Keystone-SDA SDA

Bencic nahm Schnaider gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab und zum 6:3 ein zweites Mal. Im zweiten Satz gewann sie die letzten drei Games – nach 84 Minuten verwertete sie den ersten Matchball. Während die Ostschweizerin drei ihrer vier Breakchancen nutzte, wehrte sie sämtliche sechs Breakbälle ihrer Gegnerin ab.

Somit gewann Bencic auch das zweite Duell gegen Schnaider, nachdem sie im vergangenen Jahr in Indian Wells ebenfalls in zwei Sätzen gesiegt hatte. Die Olympiasiegerin von 2021 überstand beim prestigeträchtigen Hartplatzturnier im Süden Floridas erst zum dritten Mal nach 2015 (Achtelfinal) und 2022 (Halbfinal) die dritte Runde.

Die nächste Gegnerin von Bencic ist die Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 6), die sich gegen die Ukrainerin Julia Starodubzewa (WTA 108) 6:4, 6:2 durchgesetzt hat. Die Bilanz gegen Anisimova ist mit 2:2 ausgeglichen – das letzte Duell im vergangenen Jahr in Indian Wells gewann Bencic.