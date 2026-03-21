  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WTA-1000 Miami Bencic in Miami im Achtelfinal

SDA

21.3.2026 - 20:53

Belinda Bencic hatte in der 3. Runde in Miami alles im Griff
Belinda Bencic hatte in der 3. Runde in Miami alles im Griff
Keystone

Belinda Bencic steht am Masters-1000-Turnier in Miami in den Achtelfinals. Die Nummer 12 der Welt besiegt in der 3. Runde die Russin Diana Schnaider (WTA 20) 6:3, 6:3.

Keystone-SDA

21.03.2026, 20:53

21.03.2026, 21:46

Bencic nahm Schnaider gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab und zum 6:3 ein zweites Mal. Im zweiten Satz gewann sie die letzten drei Games – nach 84 Minuten verwertete sie den ersten Matchball. Während die Ostschweizerin drei ihrer vier Breakchancen nutzte, wehrte sie sämtliche sechs Breakbälle ihrer Gegnerin ab.

Somit gewann Bencic auch das zweite Duell gegen Schnaider, nachdem sie im vergangenen Jahr in Indian Wells ebenfalls in zwei Sätzen gesiegt hatte. Die Olympiasiegerin von 2021 überstand beim prestigeträchtigen Hartplatzturnier im Süden Floridas erst zum dritten Mal nach 2015 (Achtelfinal) und 2022 (Halbfinal) die dritte Runde.

Die nächste Gegnerin von Bencic ist die Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 6), die sich gegen die Ukrainerin Julia Starodubzewa (WTA 108) 6:4, 6:2 durchgesetzt hat. Die Bilanz gegen Anisimova ist mit 2:2 ausgeglichen – das letzte Duell im vergangenen Jahr in Indian Wells gewann Bencic.

Meistgelesen

Das sind die schwersten Seilbahn-Unglücke der Schweiz
Russischer Geheimdienst wollte angeblich Attentat auf Orban vortäuschen +++ Ukrainischer Drohnenangriff trifft Russland
Xhaka bricht im Interview in Tränen aus: «Wir waren bis zu 18 Stunden alleine»

Videos aus dem Ressort

Bertone: «Es ist kein Selbstläufer»

Bertone: «Es ist kein Selbstläufer»

21.03.2026

Hack: «Es war Kampf bis zum Ende.»

Hack: «Es war Kampf bis zum Ende.»

21.03.2026

Messner: «Die Trainingswoche war eigentlich gut.»

Messner: «Die Trainingswoche war eigentlich gut.»

21.03.2026

Bertone: «Es ist kein Selbstläufer»

Bertone: «Es ist kein Selbstläufer»

Hack: «Es war Kampf bis zum Ende.»

Hack: «Es war Kampf bis zum Ende.»

Messner: «Die Trainingswoche war eigentlich gut.»

Messner: «Die Trainingswoche war eigentlich gut.»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Lockerer Auftaktsieg. Bencic trotzt dem Regen in Miami

Lockerer AuftaktsiegBencic trotzt dem Regen in Miami

Nach Waltert und Golubic. Auch Rebeka Masarova scheitert in Miami in der 1. Runde

Nach Waltert und GolubicAuch Rebeka Masarova scheitert in Miami in der 1. Runde

WTA Miami. Junge Amerikanerin zu stark für Golubic

WTA MiamiJunge Amerikanerin zu stark für Golubic