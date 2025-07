Zufrieden: Belinda Bencic zieht in Wimbledon überzeugend in die 3. Runde ein Keystone

Belinda Bencic steht in Wimbledon in der 3. Runde. Die 28-jährige Ostschweizerin setzt sich nach einem Auf und Ab gegen die französische Qualifikantin Elsa Jacquemot 4:6, 6:1, 6:2 durch.

Keystone-SDA SDA

Nach dem verlorenen Startsatz konnte sich Bencic (WTA 35) deutlich steigern und liess sich auch von einem 0:2-Rückstand im entscheidenden dritten Durchgang nicht mehr aus dem Konzept bringen. Nach gut zwei Stunden hatten sie den erwarteten Erfolg gegen die hartnäckige Nummer 113 der Welt im Trockenen. Nun steht die Olympiasiegerin von 2021 in Wimbledon zum sechsten Mal in der 3. Runde und trifft am Samstag auf die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA 116).

Es war eine komplett andere Partie als zum Turnierauftakt gegen die offensive, aber extrem fehleranfällige Ashlyn Parks. Bencic brauchte gegen die taktisch geschickt spielende und gut verteidigende Französin viel Geduld, behielt aber immer die Nerven. Auch, als Jacquemot nach dem klar verlorenen zweiten Satz für rekordverdächtige über dreizehn Minuten in den Garderoben verschwand.

Danach geriet die Schweizerin noch einmal mit einem Break ins Hintertreffen, wendete das Blatt aber sogleich wieder. Nachdem viele Topstars bereits in den ersten zwei Runden ausgeschieden sind, bietet sich Bencic eine goldene Chance, zum vierten Mal in die Achtel- oder sogar erstmals in die Viertelfinals von Wimbledon einzuziehen.

Kleine Fragezeichen bestehen, weil die Junioren-Siegerin von 2013 den rechten Oberarm dick einbandagiert hat. Bencic musste vor Wimbledon wegen einer Armverletzung pausieren und unter anderem das French Open auslassen. Spielerisch und mental macht sie aber einen überzeugenden Eindruck. Sie schlug 38 Winner, bei 22 unerzwungenen Fehlern.

Das könnte dich auch interessieren