Eugenie Bouchard, die am Mittwoch auf Belinda Bencic trifft, bestreitet in Montreal das letzte Turnier ihrer Karriere Keystone

Belinda Bencic bestreitet am Mittwoch ihr erstes Spiel seit dem Halbfinal-Aus in Wimbledon. Die Schweizerin trifft am WTA-1000-Turnier in Montreal auf die Lokalmatadorin Eugenie Bouchard.

Keystone-SDA SDA

Während Bencic, die an Nummer 17 gesetzt ist, in der ersten Runde ein Freilos genoss, setzte sich die mit einer Wildcard angetretene Kanadierin in drei Sätzen gegen Emiliana Arango (WTA 82) aus Kolumbien durch. Die 31-jährige Bouchard hatte zuvor angekündigt, dass das Heim-Turnier in Montreal das letzte ihrer Karriere sein werde.

Die ehemalige Weltnummer 5, die 2014 den Wimbledon-Final gegen Petra Kvitova verlor, spielte zuletzt nur noch unregelmässig und ist in der Weltrangliste ausserhalb der Top 1000 klassiert. In den bisherigen drei Aufeinandertreffen konnte sich die drei Jahre jüngere Bencic immer durchsetzen. Zuletzt standen sie sich vor drei Jahren in Ostrava gegenüber.

Das könnte dich auch interessieren