Bencic legt sich mit Gauff an: «Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hitziges Duell Bencic legt sich mit Gauff an: «Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?»

Luca Betschart

30.9.2025

Belinda Bencic lässt ihrem Frust im Achtelfinal in Peking freien Lauf.
Belinda Bencic lässt ihrem Frust im Achtelfinal in Peking freien Lauf.
Bild: Keystone

Belinda Bencic verliert den Achtelfinal-Krimi von Peking gegen Coco Gauff nach hartem Kampf. Mitte des zweiten Satzes geraten die beiden Spielerinnen aneinander.

Luca Betschart

30.09.2025, 15:26

30.09.2025, 15:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Belinda Bencic scheidet im Achtelfinal von Peking gegen Coco Gauff trotz Führung in drei Sätzen aus. 
  • Mitte des zweiten Satzes geraten die beiden Spielerinnen aneinander, weil sich die Schweizerin am Verhalten des Teams der US-Amerikanerin stört.
Mehr anzeigen

Beinahe gelingt Belinda Bencic beim WTA-Turnier von Peking der Exploit. Im Achtelfinal gegen die favorisiert Coco Gauff (WTA 3) spielt die Schweizerin gross auf und geht zwischenzeitlich mit Satz und Break in Führung. Für den Sieg reicht es dennoch nicht.

Nach zweieinhalb Stunden muss sich die 28-Jährige mit 6:4, 6:7 und 2:6 geschlagen geben, bevor es am Netz zu einem vergleichsweise kühlen Handshake kommt. Grund dafür ist ein Wortgefecht, das sich die beiden Spielerinnen Mitte des zweiten Satzes liefern.

Nach Satzführung. Belinda Bencic verpasst in Peking den Exploit gegen Coco Gauff

Nach SatzführungBelinda Bencic verpasst in Peking den Exploit gegen Coco Gauff

Bencic nervt sich über Gauffs Team

Bencic stört sich in dieser Phase der Partie daran, dass die Anfeuerungen von Gauffs Team aus der Sicht der Schweizerin immer dann kommen, wenn sie sich für ihren Aufschlag bereit macht. «Immer wenn ich auf die Linie gehe, beginnen sie dich anzufeuern. Das ist mein Problem», verschafft sie ihrem Ärger nach einem Ballwechsel Luft.

Beim anschliessenden Seitenwechsel sucht Bencic das Gespräch mit der Schiedsrichterin und macht klar: «Wenn ich zur Grundlinie gehe und bereit bin, aufzuschlagen, müssen sie nicht anfeuern.» Bei ihrer Kontrahentin stösst das allerdings auf wenig Verständnis. 

Als sich Gauff einschalten und verteidigen will, platzt Bencic der Kragen. «Niemand redet mit dir! Die Schiedsrichterin redet mit mir», sagt die Schweizerin und macht unmissverständlich klar: «Ich habe nicht angefangen. Dein Team unterhält sich. Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?»

Das könnte dich auch interessieren

Lässer Classics – mit Martina Hingis

Lässer Classics – mit Martina Hingis

Illustre Gäste, spannende Geschichten, emotionale Momente. «Lässer Classics» zeigt die besten Talks aus den letzten zehn Jahren mit Claudia Lässer. In dieser Folge: Martina Hingis.

14.06.2024

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Meistgelesen

Video zeigt Spaniens Ferienparadiese unter Wasser
USA zittern vor dem «Shutdown» –das droht dem Land jetzt
Bencic legt sich mit Gauff an: «Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?»
Nach harscher Ansage von Günther Jauch muss Kandidatin die TV-Show verlassen
Hegseth: «Zeitalter der politisch korrekten, überempfindlichen Führung endet jetzt»

Mehr aus dem Ressort

Final-Triumph gegen Fritz. Dritter Turniersieg in Folge für Carlos Alcaraz

Final-Triumph gegen FritzDritter Turniersieg in Folge für Carlos Alcaraz

ATP/WTA Peking. Fünf verletzungsbedingte Aufgaben an einem Tag in Peking

ATP/WTA PekingFünf verletzungsbedingte Aufgaben an einem Tag in Peking

Jetzt wartet Coco Gauff. Belinda Bencic in Peking nach Satzrückstand weiter

Jetzt wartet Coco GauffBelinda Bencic in Peking nach Satzrückstand weiter

WTA-Turnier in Peking. Startsieg für Belinda Bencic

WTA-Turnier in PekingStartsieg für Belinda Bencic

Zwölfte Teilnahme. Wildcard für Wawrinka in Schanghai

Zwölfte TeilnahmeWildcard für Wawrinka in Schanghai