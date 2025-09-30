Bencic legt sich mit Gauff an: «Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?»

Belinda Bencic lässt ihrem Frust im Achtelfinal in Peking freien Lauf. Bild: Keystone

Belinda Bencic verliert den Achtelfinal-Krimi von Peking gegen Coco Gauff nach hartem Kampf. Mitte des zweiten Satzes geraten die beiden Spielerinnen aneinander.

Belinda Bencic scheidet im Achtelfinal von Peking gegen Coco Gauff trotz Führung in drei Sätzen aus.

Mitte des zweiten Satzes geraten die beiden Spielerinnen aneinander, weil sich die Schweizerin am Verhalten des Teams der US-Amerikanerin stört.

Beinahe gelingt Belinda Bencic beim WTA-Turnier von Peking der Exploit. Im Achtelfinal gegen die favorisiert Coco Gauff (WTA 3) spielt die Schweizerin gross auf und geht zwischenzeitlich mit Satz und Break in Führung. Für den Sieg reicht es dennoch nicht.

Nach zweieinhalb Stunden muss sich die 28-Jährige mit 6:4, 6:7 und 2:6 geschlagen geben, bevor es am Netz zu einem vergleichsweise kühlen Handshake kommt. Grund dafür ist ein Wortgefecht, das sich die beiden Spielerinnen Mitte des zweiten Satzes liefern.

Bencic nervt sich über Gauffs Team

Bencic stört sich in dieser Phase der Partie daran, dass die Anfeuerungen von Gauffs Team aus der Sicht der Schweizerin immer dann kommen, wenn sie sich für ihren Aufschlag bereit macht. «Immer wenn ich auf die Linie gehe, beginnen sie dich anzufeuern. Das ist mein Problem», verschafft sie ihrem Ärger nach einem Ballwechsel Luft.

Beim anschliessenden Seitenwechsel sucht Bencic das Gespräch mit der Schiedsrichterin und macht klar: «Wenn ich zur Grundlinie gehe und bereit bin, aufzuschlagen, müssen sie nicht anfeuern.» Bei ihrer Kontrahentin stösst das allerdings auf wenig Verständnis.

Als sich Gauff einschalten und verteidigen will, platzt Bencic der Kragen. «Niemand redet mit dir! Die Schiedsrichterin redet mit mir», sagt die Schweizerin und macht unmissverständlich klar: «Ich habe nicht angefangen. Dein Team unterhält sich. Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?»

Tense moment between Belinda Bencic and Coco Gauff in Beijing 🤯pic.twitter.com/Gztx0wwdWN — FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) September 30, 2025

