Belinda Bencic gelingt der Start ins Turnier von Washington. Bild: Keystone

Belinda Bencic kehrt mit einem Sieg nach dreiwöchiger Pause zurück auf die Tour. Sie gewinnt beim WTA-Turnier in Washington in der 1. Runde gegen Anastasia Potapova, die nach elf Games aufgeben muss.

Die Russin Potapova litt in der Schlussphase des ersten Satzes unter ihrem lädierten linken Knöchel. Zwar konnte die Weltranglisten-26. in der Schlussphase des ersten Satzes mit einem Break noch auf 5:5 ausgleichen. Kurze Zeit später ging die im Ranking um elf Plätze besser klassierte Bencic aber wieder mit 6:5 in Führung und Potapova gab auf.

Bencic hatte damit einen schonenden Einstieg in ihr erstes Turnier seit dem Achtelfinal-Out gegen Iga Swiatek in Wimbledon. Wegen Beschwerden im rechten Arm pausierte die 26-Jährige seither und verpasste sie unter anderem das Heimturnier in Lausanne.

Weiter geht es für Bencic im Achtelfinal gegen einen Amerikanerin – entweder gegen Sloane Stephens (WTA 40), die US-Open-Siegerin von 2017, oder gegen Lauren Davis (WTA 54).

sda