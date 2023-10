Macht grade eine schwierige Zeit durch: Belinda Bencic fing sich in Mexiko eine Lebensmittelvergiftung ein Keystone

Belinda Bencic fehlt bei den laufenden Turnieren in China wegen einer Lebensmittelvergiftung und kann sich deshalb nicht mehr für das Frauen-Masters qualifizieren.

Mexiko war für Belinda Bencic keine Reise wert. Vor dem Turnier in Guadalajara zog sich die beste Schweizer Tennisspielerin eine starke Lebensmittelvergiftung zu. Die Nummer 15 der Welt musste nicht nur für den dortigen Anlass kurzfristig Forfait erklären, sie verpasst auch das laufende, eigentlich obligatorische WTA-1000-Turnier in Peking und wird kommende Woche nicht wie vorgesehen in Zhengzhou antreten können.

Damit ist auch klar, dass Bencic ihr erklärtes Ziel, das Erreichen der WTA-Finals der besten acht, nicht mehr erreichen kann. Ob die 26-jährige Ostschweizerin vor dem Finalturnier des Billie Jean King Cups vom 7. bis 12. November, wo die Schweiz Titelverteidigerin ist, noch ein Turnier bestreiten kann, ist derzeit offen.

«Sie war zehn Tage krank und verlor einen guten Teil ihrer Fitness», teilte ihr Management auf Anfrage von Keystone-SDA mit. «Die China-Tour kam deshalb zu früh.»

sda