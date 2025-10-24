Belinda Bencic steht nach einem neuerlichen Marathon-Match in Tokio im Halbfinal Keystone

Belinda Bencic erreicht am WTA-500-Turnier in Tokio die Halbfinals. Die als Nummer 5 gesetzte Schweizerin ringt die Tschechin Karolina Muchova (WTA 21) nach abgewehrtem Matchball 3:6, 7:5, 7:5 nieder.

Keystone-SDA SDA

Am Ort, an dem sie 2013 mit 16 Jahren ihren ersten Sieg auf der WTA Tour gefeiert, zwei Jahre später den Final erreicht und 2021 Olympia-Gold gewonnen hatte, zeigte Bencic im fünften Duell mit der im Ranking um acht Positionen schlechter klassierten Muchova Kämpferqualitäten und nahm erfolgreich Revanche für die Dreisatzniederlage Anfang August in Montreal.

Wieder ein Marathon-Match

Die Wimbledon-Halbfinalistin stand im zweiten Satz beim Stand von 3:6, 3:5 mit dem Rücken zur Wand, konnte sich mit vier gewonnenen Games in Folge jedoch aus der misslichen Situation befreien. Im Entscheidungssatz legte Bencic zunächst mit 3:0 vor, doch Muchova, die sich zu Beginn des zweiten Durchgangs am rechten Knöchel hatte behandeln lassen, schlug zurück und erspielte sich bei 5:4 zum zweiten Mal die Chance, zum Matchgewinn aufzuschlagen.

Bencic wehrte einen Matchball ab, schaffte das Rebreak und verwertete nach 3:08 Stunden ihren zweiten Matchball zum Sieg. Es war ihre dritte Partie innert zehn Tagen, die länger als drei Stunden dauerte, nachdem sie letzte Woche bei ihrem Viertelfinalvorstoss in Ningbo im Osten Chinas Teil des längsten WTA-Spiels des Jahres gewesen war (3:33 Stunden).

Kenin nächste Gegnerin

Im Halbfinal trifft Bencic am Samstagvormittag auf die Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 25), die sich gegen die als Nummer 3 gesetzte Jekaterina Alexandrowa aus Russland in drei Sätzen durchsetzte. Gegen die Australian-Open-Siegerin von 2020 hat Bencic beide bisherigen Duelle auf der WTA Tour verloren, 2019 auf Mallorca auf Rasen und im April dieses Jahres in Charleston auf Sand.

Im zweiten Halbfinal in Tokio treffen die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 7) und die Tschechin Linda Noskova (WTA 17) aufeinander.