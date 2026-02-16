  1. Privatkunden
WTA-1000-Turnier in Dubai Bencic nach Startschwierigkeiten souverän

SDA

16.2.2026 - 13:56

Verliert den ersten Satz, kommt aber ohne Probleme weiter: Belinda Bencic übersteht in Dubai die Startrunde
Verliert den ersten Satz, kommt aber ohne Probleme weiter: Belinda Bencic übersteht in Dubai die Startrunde
Keystone

Belinda Bencic steht beim WTA-1000-Turnier in Dubai in der 2. Runde. Die Ostschweizerin setzt sich gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 48) in drei Sätzen durch.

Keystone-SDA

16.02.2026, 13:56

16.02.2026, 14:15

Die als Nummer 9 gesetzte Bencic hatte beim ersten Auftritt nach dem überraschend frühen Aus am Australian Open Mühe, den Tritt zu finden. Nach dem deutlich verlorenen Startsatz legte die 28-Jährige, die im jüngsten Update der Weltrangliste zwei Positionen einbüsste und neu auf Platz 13 geführt wird, aber deutlich zu. Nach 1:41 Stunden verwertete sie ihren zweiten Matchball zum 2:6, 6:1, 6:2.

In der 2. Runde trifft die Turniersiegerin von 2019 auf die Tschechin Sara Bejlek (WTA 41). Es ist das erste Duell zwischen diesen beiden Spielerinnen.

