WTA Dubai Bencic scheidet im Duell der Mütter gegen Switolina aus

SDA

18.2.2026 - 15:34

Belinda Bencic verliert in Dubai im Achtelfinal gegen die Ukrainerin Jelina Switolina in drei Sätzen
Belinda Bencic verliert in Dubai im Achtelfinal gegen die Ukrainerin Jelina Switolina in drei Sätzen
Keystone

Belinda Bencic startet gegen Jelina Switolina gut in den Achtelfinal des WTA-1000-Turniers in Dubai und gewinnt den ersten Satz. Nach gut zwei Stunden jubelt jedoch die Weltnummer 9 aus der Ukraine.

Keystone-SDA

18.02.2026, 15:34

Das 6:4, 1:6, 3:6 gegen Switolina ist für Bencic (WTA 13) bereits die vierte Niederlage in Serie im «Head-to-Head». In den Direktbegegnungen der zwei Mütter führt Switolina, letzten Monat in Melbourne Halbfinalistin, mittlerweile mit 4:2 Siegen.

Bencic gewann 2019 in Dubai das Turnier, seither kam sie jedoch bei vier Teilnahmen nie mehr über die Achtelfinals hinaus. Heuer setzte sich die Ostschweizerin in der 1. Runde gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 48) durch. In der Folgerunde gab die Gegnerin w.o. Die 20-jährige Tschechin Sara Bejlek (WTA 41) trat zum Zweitrundenspiel wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht an.

Thuns Mattias Käit: «Die Bodø-Fans leben für den Fussball»

Thuns Mattias Käit: «Die Bodø-Fans leben für den Fussball»

Thun-Stürmer Mattias Käit berichtet von seiner frostigen Zeit bei Bodø-Glimt, wo er einige Monate spielte.

18.02.2026

Kasami: «Die Olympiakos-Fans sind crazy»

Kasami: «Die Olympiakos-Fans sind crazy»

Nach 81 Spielen für Olympiakos weiss Pajtim Kasami bestens, wie der griechische Fussball funktioniert. Der 33-Jährige über Abenteuer und Anekdoten aus Piräus.

17.02.2026

Bernhard Heusler verrät im Studio bei blue Sport: Er hatte auch bei Odermatt und von Allmen die Finger im Spiel

Bernhard Heusler verrät im Studio bei blue Sport: Er hatte auch bei Odermatt und von Allmen die Finger im Spiel

17.02.2026

Thuns Mattias Käit: «Die Bodø-Fans leben für den Fussball»

Thuns Mattias Käit: «Die Bodø-Fans leben für den Fussball»

Kasami: «Die Olympiakos-Fans sind crazy»

Kasami: «Die Olympiakos-Fans sind crazy»

Bernhard Heusler verrät im Studio bei blue Sport: Er hatte auch bei Odermatt und von Allmen die Finger im Spiel

Bernhard Heusler verrät im Studio bei blue Sport: Er hatte auch bei Odermatt und von Allmen die Finger im Spiel

