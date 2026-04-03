Nach gutem Start an Madison Keys gescheitert: Belinda Bencic Keystone

Die Viertelfinals sind für Belinda Bencic beim Sandplatz-Turnier in Charleston Endstation. Nach gutem Start scheitert die Ostschweizerin gegen Madison Keys in drei Sätzen.

Keystone-SDA SDA

Der Auftakt in die Sandsaison ist Bencic damit nur halbwegs geglückt. Beim Turnier im US-Bundesstaat South Carolina, bei dem sie 2022 gewonnen und ein Jahr später den Final erreicht hatte, unterlag die Weltranglistenzwölfte der sechs Positionen schlechter klassierten Madison Keys 6:4, 3:6, 2:6.

Den ersten Satz hatte Bencic klarer dominiert, als es das Resultat aussagt. Danach mangelte es ihr aber auch Effizienz. In den Sätzen zwei und drei konnte sie insgesamt fünf Breakchancen nutzen. So behielt die Australian-Open-Siegerin des letzten Jahres am Ende in 2:24 Stunden die Oberhand, zum vierten Mal in sechs Duellen. Auf dem Weg zum Turniersieg 2022 auf dem grünen Sand in Charleston hatte sie die Amerikanerin noch bezwungen.

Im WTA-Ranking verbessert sich Bencic um eine Position, verpasst aber die Rückkehr in die Top Ten.