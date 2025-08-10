Belinda Bencic muss in Cincinnati bereits wieder ihre Sachen packen IMAGO/Imagn Images

Enttäuschung für Belinda Bencic: Beim hochkarätig besetzten Masters-1000-Turnier in Cincinnati scheitert die Olympiasiegerin von 2021 gleich im Auftaktspiel.

Keystone-SDA SDA

Nach einem Freilos verlor Belinda Bencic (WTA 19) gegen die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 36) 4:6, 6:7 (0:7). Damit kommt sie in der Hartplatz-Saison in Nordamerika nicht so recht auf Touren. Nach ihrem Wimbledon-Halbfinal hat die 28-jährige Ostschweizerin in Montreal und Cincinnati nur insgesamt eine Partie gewonnen.

Bencic war eigentlich gut ins Turnier im US-Bundesstaat Ohio gestartet. Gleich zu Beginn gelang ihr ein Break, später führte sie im ersten Satz 4:2 und 0:30 bei Aufschlag der einen Monat jüngeren Russin. Dann verlor Bencic allerdings fünf Games in Folge.

Umgekehrtes Bild im zweiten Durchgang. Die Schweizerin geriet 3:5 in Rückstand, zeigte sich aber zumindest kämpferisch gewohnt stark. Bencic rettete sich in ein Tiebreak, ging da jedoch komplett unter und blieb ohne einen Punktgewinn. Nun hat sie zumindest viel Zeit bis zum Start des US Open.

