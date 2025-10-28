  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WTA Hongkong Bencic setzt Siegeszug fort

SDA

28.10.2025 - 13:15

Erfreut sich einer hervorragenden Herbstform: Belinda Bencic
Erfreut sich einer hervorragenden Herbstform: Belinda Bencic
Keystone

Belinda Bencic setzt ihren Siegeszug auch in Hongkong fort. In der 1. Runde bleibt die Olympiasiegerin von 2021 ungefährdet.

Keystone-SDA

28.10.2025, 13:15

Nach einem 6:3, 6:4-Sieg gegen die Belarussin Alexandra Sasnowitsch (WTA 111) steht die 28-jährige Ostschweizerin beim WTA-250-Turnier im Achtelfinal. Dort trifft sie erstmals auf die ehemalige Top-50-Spielerin Wang Yafan, die aktuell noch die Nummer 298 der Welt ist.

Im fünften Turnier in sechs Wochen und frisch vom Titel in Tokio hatte Bencic die Partie mit einer kurzen Ausnahme stets im Griff. Im ersten Satz reichte ein Break, im zweiten lag sie 1:3 zurück, gewann dann aber fünf der folgenden sechs Games und nach genau eineinhalb Stunden den Match.

Meistgelesen

Wie die neue Ski-Generation Lara Gut-Behrami wütend macht
Inters Sommer-Konkurrent überfährt 81-jährigen Rollstuhlfahrer
Spezialeinheit fliegt mitten in den Monstersturm –  Video zeigt spektakuläre Szenen

Videos aus dem Ressort

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Michael Heule, Verteidiger beim FC Thun, spricht im Porträt über die Ankunft, Herausforderungen und Zukunftspläne.

28.10.2025

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden»

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden»

27.10.2025

Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich»

Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich»

27.10.2025

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden»

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden»

Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich»

Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WTA-250-Turnier in Jiujiang. Golubic zieht in die nächste Runde ein

WTA-250-Turnier in JiujiangGolubic zieht in die nächste Runde ein

Swiss Indoors. Mit Teenager Fonseca beginnt in Basel die Zukunft

Swiss IndoorsMit Teenager Fonseca beginnt in Basel die Zukunft

Tennis. Sinner siegt zum zweiten Mal in Wien

TennisSinner siegt zum zweiten Mal in Wien