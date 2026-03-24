Bella Bencic lässt Sinner abblitzen und stiehlt ihrer Mutter die Show

Belinda Bencic marschiert in Miami im Eiltempo in die Runde der letzten Acht. Bild: Keystone

Während Belinda Bencic eindrücklich in die Viertelfinals marschiert, stiehlt Tochter Bella in Miami allen die Show – und lässt mit einer Begegnung mit Jannik Sinner die Herzen der Tennis-Fans schmelzen.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Belinda Bencic lässt in Miami auch Amanda Anisimova keine Chance und steht nach drei klaren Siegen in den Viertelfinals.

Tochter Bella stiehlt ihrere Mutter aber etwas wie Show – weil Kameras ihre Begegnung mit Jannik Sinner im Warm-up-Bereich einfangen.

Nach ihrer Partie wird Bencic darauf angesprochen und sagt: «Es war auch für mich eine süsse Interaktion. Es war schön zu sehen.» Mehr anzeigen

6:3, 6:2 gegen Zeynep Sönmez, 6:3, 6:3 gegen Diana Shnaider und nun das 6:2, 6:2 gegen Amanda Anisimova – Belinda Bencic überzeugt in Miami mit drei klaren und schnellen Siegen und steht unangetastet im Viertelfinal, wo sie in der Nacht auf Freitag auf die US-Amerikanerin Coco Gauff treffen wird.

In den sozialen Netzwerken macht aber nicht etwa einer der sehenswerten Punkte von Bencic die Runde, sondern die Begegnung zwischen Tochter Bella und dem vierfachen Grand-Slam-Sieger Jannik Sinner. Kameras in Miami fangen ein, wie der italienische Superstar vor seiner Partie im Warm-up-Bereich versucht, mit der bald zweijährigen Bella Fussball zu spielen. Allerdings mit mässigem Erfolg.

Nach ihrem Achtelfinal-Sieg gegen Amanda Anisimova wird Bencic auf die Begegnung der beiden angesprochen. «Jannik war sehr süss zu ihr. Sie ist gegenüber allen sehr skeptisch. Ich hoffe, dass sie später begreift, wer mit ihr gesprochen hat», sagt Bencic lächelnd und gibt zu: «Es war auch für mich eine süsse Interaktion. Es war schön zu sehen.»

Jannik Sinner trying to play football with Belinda Bencic’s daughter



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pic.twitter.com/S7LzP2AeHH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 23, 2026

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