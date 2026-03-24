Bella Bencic lässt Sinner abblitzen und stiehlt ihrer Mutter die Show

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Eine süsse Begegnung» Bella Bencic lässt Sinner abblitzen und stiehlt ihrer Mutter die Show

Luca Betschart

24.3.2026

Belinda Bencic marschiert in Miami im Eiltempo in die Runde der letzten Acht.
Belinda Bencic marschiert in Miami im Eiltempo in die Runde der letzten Acht.
Bild: Keystone

Während Belinda Bencic eindrücklich in die Viertelfinals marschiert, stiehlt Tochter Bella in Miami allen die Show – und lässt mit einer Begegnung mit Jannik Sinner die Herzen der Tennis-Fans schmelzen.

Redaktion blue Sport

24.03.2026, 08:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Belinda Bencic lässt in Miami auch Amanda Anisimova keine Chance und steht nach drei klaren Siegen in den Viertelfinals. 
  • Tochter Bella stiehlt ihrere Mutter aber etwas wie Show – weil Kameras ihre Begegnung mit Jannik Sinner im Warm-up-Bereich einfangen.
  • Nach ihrer Partie wird Bencic darauf angesprochen und sagt: «Es war auch für mich eine süsse Interaktion. Es war schön zu sehen.»
Mehr anzeigen

6:3, 6:2 gegen Zeynep Sönmez, 6:3, 6:3 gegen Diana Shnaider und nun das 6:2, 6:2 gegen Amanda Anisimova – Belinda Bencic überzeugt in Miami mit drei klaren und schnellen Siegen und steht unangetastet im Viertelfinal, wo sie in der Nacht auf Freitag auf die US-Amerikanerin Coco Gauff treffen wird. 

In den sozialen Netzwerken macht aber nicht etwa einer der sehenswerten Punkte von Bencic die Runde, sondern die Begegnung zwischen Tochter Bella und dem vierfachen Grand-Slam-Sieger Jannik Sinner. Kameras in Miami fangen ein, wie der italienische Superstar vor seiner Partie im Warm-up-Bereich versucht, mit der bald zweijährigen Bella Fussball zu spielen. Allerdings mit mässigem Erfolg.  

Nach ihrem Achtelfinal-Sieg gegen Amanda Anisimova wird Bencic auf die Begegnung der beiden angesprochen. «Jannik war sehr süss zu ihr. Sie ist gegenüber allen sehr skeptisch. Ich hoffe, dass sie später begreift, wer mit ihr gesprochen hat», sagt Bencic lächelnd und gibt zu: «Es war auch für mich eine süsse Interaktion. Es war schön zu sehen.»

Das könnte dich auch interessieren

Sinner packt Zauberschläge aus und gewinnt Final gegen Medwedew

Sinner packt Zauberschläge aus und gewinnt Final gegen Medwedew

16.03.2026

Meistgelesen

Trump wirft Hegseth unter den Bus +++ Aussenministerium verhängt weltweite Reisewarnung
Baume-Schneider war dagegen – doch musste schweigen
Iran-Experte warnt Trump vor «gefährlicher Illusion»
Töfffahrer drängelt auf Autobahn – das kommt ihn teuer zu stehen
Bella Bencic lässt Sinner abblitzen und stiehlt ihrer Mutter die Show

Mehr Tennis

WTA-Turnier in Miami. Bencic überrennt Anisimova und stürmt in die Viertelfinals

WTA-Turnier in MiamiBencic überrennt Anisimova und stürmt in die Viertelfinals

ATP Miami. Weltranglistenerster Alcaraz verliert überraschend gegen Korda

ATP MiamiWeltranglistenerster Alcaraz verliert überraschend gegen Korda

WTA Miami. Belinda Bencic nach Zwei-Satz-Sieg im Achtelfinal

WTA MiamiBelinda Bencic nach Zwei-Satz-Sieg im Achtelfinal