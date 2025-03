Madison Keys (30) feierte in dieser Saison in Australien ihren ersten Grand-Slam-Sieg Keystone

Belinda Bencic trifft in Indian Wells in den Viertelfinals auf Madison Keys, die Gewinnerin im Januar des Australian Open. Alle Viertelfinals werden am Donnerstag gespielt.

Keystone-SDA SDA

Madison Keys (30) ist die Nummer 5 der Welt, aber die erfolgreichste Spielerin bislang in dieser Saison. Neben ihrem ersten Grand-Slam-Titel in Melbourne gewann sie auch das Turnier von Adelaide. Gegen die Kroatin Donna Vekic feierte Keys den 15. Sieg de suite. Beim 4:6, 7:6 (9:7), 6:3 in zwei Stunden und 18 Minuten hatte Keys aber bange Momente zu überstehen: Im Tiebreak des zweiten Satzes lag sie 3:5 hinten. Fünfmal war die Amerikanerin bloss zwei Punkte vom Ausscheiden getrennt.

In den letzten beiden Runden gegen Elise Mertens und Vekic stand Madison Keys weit über fünf Stunden auf dem Platz. Das mag für Belinda Bencic ein Vorteil sein, denn alle Viertelfinals in Indian Wells werden am Donnerstag gespielt. Die Partie der Schweizerin ist auf 13.30 Uhr Ortszeit angesetzt (22.30 Uhr MEZ).