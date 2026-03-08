Im Rahmen des United Cup ging Belinda Bencic als Siegerin im Duell mit Elise Mertens hervor Keystone

Belinda Bencic (WTA 12) trifft am Montag in der 3. Runde des WTA-1000-Turniers in Indian Wells auf Elise Mertens (WTA 21). Es ist das dritte Duell zwischen der St. Gallerin und der Belgierin.

Keystone-SDA SDA

Bencic, die am Samstag bei ihrem Auftakt in der kalifornischen Wüste einen leichten Sieg (6:3, 6:2) gegen die Australierin Storm Hunter (WTA 234) errang, verlor das erste Aufeinandertreffen mit Mertens am Australian Open 2021 deutlich (2:6, 1:6). Zu Beginn dieses Jahres revanchierte sich die Schweizerin im Rahmen des United Cup in drei Sätzen und siegte 6:3, 4:6, 7:6 (7:0).