Belinda Bencic (WTA 12) trifft am Montag in der 3. Runde des WTA-1000-Turniers in Indian Wells auf Elise Mertens (WTA 21). Es ist das dritte Duell zwischen der St. Gallerin und der Belgierin.
Bencic, die am Samstag bei ihrem Auftakt in der kalifornischen Wüste einen leichten Sieg (6:3, 6:2) gegen die Australierin Storm Hunter (WTA 234) errang, verlor das erste Aufeinandertreffen mit Mertens am Australian Open 2021 deutlich (2:6, 1:6). Zu Beginn dieses Jahres revanchierte sich die Schweizerin im Rahmen des United Cup in drei Sätzen und siegte 6:3, 4:6, 7:6 (7:0).