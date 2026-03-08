  1. Privatkunden
WTA Indian Wells Bencic trifft in der 3. Runde auf Elise Mertens

SDA

8.3.2026 - 08:49

Im Rahmen des United Cup ging Belinda Bencic als Siegerin im Duell mit Elise Mertens hervor
Im Rahmen des United Cup ging Belinda Bencic als Siegerin im Duell mit Elise Mertens hervor
Keystone

Belinda Bencic (WTA 12) trifft am Montag in der 3. Runde des WTA-1000-Turniers in Indian Wells auf Elise Mertens (WTA 21). Es ist das dritte Duell zwischen der St. Gallerin und der Belgierin.

Keystone-SDA

08.03.2026, 08:49

Bencic, die am Samstag bei ihrem Auftakt in der kalifornischen Wüste einen leichten Sieg (6:3, 6:2) gegen die Australierin Storm Hunter (WTA 234) errang, verlor das erste Aufeinandertreffen mit Mertens am Australian Open 2021 deutlich (2:6, 1:6). Zu Beginn dieses Jahres revanchierte sich die Schweizerin im Rahmen des United Cup in drei Sätzen und siegte 6:3, 4:6, 7:6 (7:0).

Videos aus dem Ressort

Csillag: «Ich hatte ein paar unnötige Ballverluste»

Csillag: «Ich hatte ein paar unnötige Ballverluste»

07.03.2026

Riesen: «Es hat sich angefühlt, als hätten wir zehn Tore schiesse müssen»

Riesen: «Es hat sich angefühlt, als hätten wir zehn Tore schiesse müssen»

07.03.2026

Maritz: «Spielerisch können wir sicher viel mehr bieten»

Maritz: «Spielerisch können wir sicher viel mehr bieten»

07.03.2026

