Nach dem Regen die Sonne: Belinda Bencic steht in Miami in der 3. Runde Keystone

Der hartnäckige Regen ist in Miami der einzige ernsthafte Gegner von Belinda Bencic. Mit einem 6:3, 6:2-Sieg gegen Zeynep Sönmez zieht die Ostschweizerin in die 3. Runde ein.

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Erst musste sie bei ihrem Einstieg ins prestigeträchtige Masters-1000-Turnier im Süden Floridas auf das Ende das Regens warten, dann gab es nach eineinhalb Games den ersten, weitere zwei Games später den nächsten Unterbruch. Spielerisch kannte Belinda Bencic (WTA 12) mit der Türkin Sönmez (WTA 83) aber keinerlei Probleme. Mit 6:3, 6:2 verlor Bencic nur drei Games mehr als im ersten Duell mit Sönmez vor einem Jahr auf Sand in Madrid.

Gegnerin in der 3. Runde des Hartplatzturniers rund um das Footballstadion der Miami Dolphins ist die Russin Diana Schnaider (WTA 20) oder die Tschechin Tereza Valentova (WTA 49). Gegen Schnaider hat die Olympiasiegerin von 2021 die bisher einzige Begegnung klar gewonnen, gegen Valentova noch nie gespielt.