Belinda Bencic weiss bei ihrem ersten Auftritt in Madrid zu überzeugen. Bild: Keystone

Belinda Bencic (WTA 42) feiert am WTA-1000-Turnier in Madrid einen Auftakt nach Mass. Die 28-jährige Ostschweizerin bezwingt die Türkin Zeynep Sonmez (WTA 77) 6:0, 6:2.

Keystone-SDA SDA

Eindrücklich war Bencic nach ihrer Babypause zu Beginn dieses Jahres auf die Tour zurückgekehrt. Eindrücklich war auch ihr Auftritt nach der eingelegten Turnierpause, während der sie auf die Teilnahme am Billie Jean King Cup mit der Schweiz verzichtet hat.

In der spanischen Hauptstadt benötigte die Olympiasiegerin von Tokio für den Gewinn des ersten Satzes gerade einmal 26 Minuten. Im zweiten Umgang führte sie mit einem Break zum 4:2 eine Vorentscheidung herbei. Nach exakt einer Stunde stand das Weiterkommen fest.

In der 2. Runde trifft Bencic auf die Dänin Clara Tauson (WTA 23). Das bislang einzige Aufeinandertreffen verlor die Schweizerin 2022 in Doha in drei Sätzen.