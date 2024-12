Bencic kehrt nach der Geburt ihrer Tochter am Australian Open auf die Grand-Slam-Bühne zurück. KEYSTONE

Nach Ablauf der Meldefrist ist klar: Nur eine Schweizerin und ein Schweizer haben ihren Platz am Australian Open auf sicher.

SDA

Nur zwei Schweizer schafften es auf direktem Weg ins Hauptfeld des Australian Open vom kommenden Januar – und auch dies nur dank geschützten Rankings. Bei den Frauen ist dies Belinda Bencic (WTA 913, geschützt 15), bei den Männern Dominic Stricker (ATP 301, geschützt 94).

Stan Wawrinka (ATP 161) darf sich als Champion von 2014 Hoffnungen auf eine Wildcard machen. Für Viktorija Golubic (WTA 109), die dieses Jahr in Melbourne erstmals in die 3. Runde vorgestossen ist, müssten elf vor ihr klassierte Spielerinnen absagen, um nicht in die Qualifikation zu müssen.

Das erste Grand-Slam-Turnier des nächsten Jahres findet vom 12. bis 26. Januar statt.

Mehr Sport Videos

Diesem Schweizer Team verteilt der «blue Sport Chlaus» zweitklassige Schoggi Tradition muss sein: Unser Fussball-Samichlaus verteilt auch dieses Jahr wieder Schöggeli und schwingt die Rute. 06.12.2024

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video. 16.09.2022

Rasentennis in der Schweiz? Gibt's! Tennis Champagne in Biel - der einzige öffentliche Rasen-Tennisplatz der Schweiz. Auch die Entstehungsgeschichte ist einzigartig. 23.06.2022

sda