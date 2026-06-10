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Verletzung am Knöchel Bencic verpasst Rasenturniere in Queen's und Berlin

SDA

10.6.2026 - 14:45

Liebt das Spiel auf Rasen, muss nun aber für zwei Wochen pausieren: Belinda Bencic.
Liebt das Spiel auf Rasen, muss nun aber für zwei Wochen pausieren: Belinda Bencic.
Bild: Keystone

Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic verpasst die beiden Rasen-Vorbereitungsturniere im Londoner Queen's Club und kommende Woche in Berlin.

Keystone-SDA

10.06.2026, 14:45

10.06.2026, 15:09

Wie die Weltnummer 11 auf Social Media bekannt gibt, leidet sie unter einer «kleinen Verletzung am rechten Knöchel, die ein wenig Ruhe braucht, um vollständig zu verheilen.»

In London war Bencic als Nummer 4 gesetzt und hätte nach einem Freilos am Donnerstag gegen die Britin Harriet Dart antreten müssen. Ihr Hauptaugenmerk liegt nun darauf, bis zum Start des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon am 29. Juni wieder fit zu sein. Beim Rasenklassiker erreichte Bencic letztes Jahr erstmals die Halbfinals.

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