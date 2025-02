Belinda Bencic feiert mit ihrer Tochter Bella nach dem Turniersieg in Abu Dhabi. Keystone

Belinda Bencic ist nach ihrem Turniersieg letzte Woche in Abu Dhabi wieder die beste Schweizerin in der Weltrangliste. Die 27-Jährige macht einen Sprung um 92 Plätze auf den 65. Rang.

Keystone-SDA, sda SDA

Dreieinhalb Monate nach ihrer Rückkehr auf die Tour steht Bencic bereits kurz vor dem Einzug in die Top 50. Der jungen Mutter, die über ein Jahr pausiert hatte, gelang in der letzten Woche die grösste Verbesserung im Ranking unter den Top 300. Im Jahresranking sind nur vier Spielerinnen besser klassiert.

Jil Teichmann, die letzte Woche beim Challenger-Turnier in Mumbai triumphiert hat, ist die zweite Schweizerin in den Top 100. Sie machte 17 Plätze gut und ist als Nummer 100 so gut klassiert wie seit Mai 2023 nicht mehr.