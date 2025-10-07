  1. Privatkunden
Vekic chancenlos Bencic zieht in Wuhan in Sechzehntelfinals ein

SDA

7.10.2025 - 11:42

Belinda Bencic gewinnt in zwei Sätzen gegen Donna Vekic.
Keystone
Keystone

Belinda Bencic zieht souverän in die Runde der letzten 32 des Wuhan Open ein. Im Spiel gegen Donna Vekic (WTA 71) setzt sie sich in zwei Sätzen überlegen 6:2 und 6:2 durch.

Keystone-SDA

07.10.2025, 11:42

07.10.2025, 11:48

In 73 Minuten wahrte die 28-Jährige, die erstmals seit der Geburt ihrer Tochter im April 2024 wieder zur Top 15 der Welt gehört, stets einen komfortablen Vorsprung. Dank dieses Sieges resultieren aus den vergangenen sechs Duellen zwischen Bencic und der Kroatin nun fünf Siege für Bencic.

In den Sechzehntelfinals der Turniers in China wird Bencic auf Elise Mertens (WTA 21) treffen. Die beiden haben erst einmal gegeneinander gespielt, 2021 in den Sechzehntelfinals des Australian Open. Damals gewann die Belgierin überlegen 6:2 und 6:1.

Illustre Gäste, spannende Geschichten, emotionale Momente. «Lässer Classics» zeigt die besten Talks aus den letzten zehn Jahren mit Claudia Lässer. In dieser Folge: Martina Hingis.

14.06.2024

Luca Jaquez (22) wird zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Er erzählt von Kindheitsträumen, Rückschlägen und Vorbildern.

07.10.2025

Laut Polizei verlor der 56-Jährige die Kontrolle über seinen motorisierten Gleitschirm, als über Porto Sant'Elpidio in der italienischen Region Marken flog.

18.07.2025

06.10.2025

