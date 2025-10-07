Belinda Bencic gewinnt in zwei Sätzen gegen Donna Vekic. Keystone

Belinda Bencic zieht souverän in die Runde der letzten 32 des Wuhan Open ein. Im Spiel gegen Donna Vekic (WTA 71) setzt sie sich in zwei Sätzen überlegen 6:2 und 6:2 durch.

Keystone-SDA SDA

In 73 Minuten wahrte die 28-Jährige, die erstmals seit der Geburt ihrer Tochter im April 2024 wieder zur Top 15 der Welt gehört, stets einen komfortablen Vorsprung. Dank dieses Sieges resultieren aus den vergangenen sechs Duellen zwischen Bencic und der Kroatin nun fünf Siege für Bencic.

In den Sechzehntelfinals der Turniers in China wird Bencic auf Elise Mertens (WTA 21) treffen. Die beiden haben erst einmal gegeneinander gespielt, 2021 in den Sechzehntelfinals des Australian Open. Damals gewann die Belgierin überlegen 6:2 und 6:1.

Das könnte dich auch interessieren