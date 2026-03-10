  1. Privatkunden
Sieg über Mertens Bencic zieht in Indian Wells locker in die Achtelfinals ein

SDA

10.3.2026 - 06:12

Belinda Bencic steht in Indian Wells souverän in den Achtelfinals.
Belinda Bencic steht in Indian Wells souverän in den Achtelfinals.
Bild: Keystone

Belinda Bencic steht beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals. Die 28-jährige Schweizerin bezwingt die Belgierin Elise Mertens locker 6:2, 6:3.

Keystone-SDA

10.03.2026, 06:12

10.03.2026, 07:03

Im dritten Duell mit der Weltnummer 21 ging Bencic zum zweiten Mal in Folge als Siegerin hervor. Brauchte sie im Rahmen des United Cup drei Sätze, um die 30-Jährige zu bezwingen, war das Aufeinandertreffen in Indian Wells eine klare Angelegenheit zugunsten der Halbfinalistin von 2019.

Nur zu Beginn der Sätze bekundete Bencic etwas Mühe. In ihrem ersten Aufschlagspiel musste die Weltnummer 12 gleich zwei Breakbälle abwehren. Anschliessend gelang ihr aber direkt der Servicedurchbruch und sie kam ins Rollen. Mit einem weiteren Break sicherte sie sich nach nur 37 Minuten den ersten Satz. Im zweiten Umgang musste Bencic ihr zweites Aufschlagspiel abgeben. Sie reagierte jedoch prompt, holte sich das Re-Break und zog später vorentscheidend auf 4:2 davon. Nach lediglich 86 Minuten verwertete die Ostschweizerin ihren vierten Matchball.

Im Achtelfinal am Mittwochabend Schweizer Zeit trifft Bencic auf Jessica Pegula. Gegen die Weltnummer 5 aus den USA hat sie alle vier bisherigen Duelle gewonnen. Zuletzt trafen die beiden vor drei Jahren in Charleston auf Sand aufeinander.

