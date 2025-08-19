Schlug am US Open im Mixed-Doppel an der Seite von Alexander Zverev auf: Belinda Bencic Keystone

Belinda Bencic und Alexander Zverev scheiden im spektakulär reformierten Mixed-Wettbewerb des US Open bereits in der 1. Runde aus.

Keystone-SDA SDA

Die beiden Einzel-Olympiasieger von Tokio unterlagen dem amerikanischen Duo Danielle Collins/Christian Harrison 0:4, 3:5.

Das Mixed-Doppel findet am vierten und letzten Grand Slam des Jahres nicht wie gewöhnlich während des Turniers, sondern bereits in der Vorwoche und nur an zwei Tagen statt. Die Spiele werden mit verkürzten Sätzen absolviert und finden in den grossen Stadien statt. Das Preisgeld für das Siegerteam wird auf eine Million Dollar erhöht.

In der Regel nehmen die Topstars nicht am Mixed-Wettbewerb teil, um sich auf das Einzel zu fokussieren. Bencic und Zverev, die sich seit früher Jugend kennen, haben sich über ihre Positionen in der Einzel-Weltrangliste qualifiziert. Acht der 16 Plätze wurden durch Wildcards vergeben – sehr zum Ärger der Doppel-Spezialisten. Es gibt Kritik am neuen Format.