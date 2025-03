Erst der Pokal, nun die Nummer 1 bei den Junioren: Henry Bernet ist hervorragend ins Tennisjahr gestartet Keystone

Henry Bernet ist nun auch offiziell der beste Tennisjunior der Welt. Nach seinem Triumph am Australian Open im Januar ist der 18-jährige Basler erstmals die Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste.

Bernet ist der insgesamt vierte Schweizer nach Roger Federer, Martina Hingis und Belinda Bencic an der Spitze des Juniorenrankings des Internationalen Tennisverbands ITF. Heinz Günthardt wäre dies nach seinen Siegen am French Open und in Wimbledon wohl auch gewesen, doch 1976 wurde für die Junioren noch keine Weltrangliste geführt.

Wie lange Bernet an der Spitze bleiben wird, ist offen. Er dürfte nur noch die Juniorenturniere der Grand Slams spielen und sich ansonsten darauf konzentrieren, auf der Profitour der Männer Fuss zu fassen.