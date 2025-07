Verpasst in Gstaad einen Exploit nur knapp: der Schweizer Henry Bernet. Bild: Keystone

Das Swiss Open in Gstaad geht ab Montag nur mit drei Schweizern im Haupttableau über die Bühne. der 18-jährige Henry Bernet (ATP 780) scheitert in der letzten Runde der Qualifikation hauchdünn.

Keystone-SDA SDA

Nach dem Zweisatzsieg gegen den Kasachen Dimitri Popko verlor der Basler 5:7, 7:6 (7:2), 4:6 gegen den im ATP-Ranking mehr als 600 Positionen besser klassierten Argentinier Marco Trungelliti. Im ersten Satz konnte der Juniorensieger des Australian Open zwei Satzbälle nicht nutzen, im dritten Durchgang insgesamt sieben Breakchancen.

Dennoch wird der Auftritt im Berner Oberland zuversichtlich stimmen, nachdem er wegen eines Ermüdungsbruchs an den Rippen mehrere Monate pausieren musste.

Sicher dabei ist er sowieso im Doppel, wo er an der Seite des 20 Jahre älteren Stan Wawrinka antritt. Der Waadtländer profitiert am ATP-250-Turnier im Berner Oberland wie Dominic Stricker und Jérôme Kym von einer Wildcard. Stricker trifft am Montag auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert.