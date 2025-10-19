Grösster Erfolg seiner Karriere: Rémy Bertola steht an den Swiss Indoors im Hauptfeld Keystone

Rémy Bertola steht an den Swiss Indoors in Basel erstmals im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Der Tessiner übersteht nach einem weiteren Exploit die Qualifikation.

Keystone-SDA SDA

Stan Wawrinka und Henry Bernet erhalten im Hauptfeld der Swiss Indoors in Basel Schweizer Zuwachs. Nachdem er am Samstag deutlich gegen Adrian Mannarino (ATP 59) gewonnen hatte, setzte sich Rémy Bertola (ATP 259) in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde gegen einen weiteren Franzosen, Quentin Halys (ATP 77), 6:4, 6:4 durch.

Zuvor hatte der 27-jährige Schweizer Davis-Cup-Spieler erst einmal einen Top-100-Spieler bezwungen, in der Qualifikation des ATP-Turniers in Genf. Der Gegner in der 1. Runde des Hauptfeldes wird nach dem Ende aller Qualifikationsmatches zugelost.