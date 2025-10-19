  1. Privatkunden
Swiss Indoors Bertola erstmals im Hauptfeld

SDA

19.10.2025 - 14:29

Grösster Erfolg seiner Karriere: Rémy Bertola steht an den Swiss Indoors im Hauptfeld
Grösster Erfolg seiner Karriere: Rémy Bertola steht an den Swiss Indoors im Hauptfeld
Keystone

Rémy Bertola steht an den Swiss Indoors in Basel erstmals im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Der Tessiner übersteht nach einem weiteren Exploit die Qualifikation.

Keystone-SDA

19.10.2025, 14:29

19.10.2025, 14:32

Stan Wawrinka und Henry Bernet erhalten im Hauptfeld der Swiss Indoors in Basel Schweizer Zuwachs. Nachdem er am Samstag deutlich gegen Adrian Mannarino (ATP 59) gewonnen hatte, setzte sich Rémy Bertola (ATP 259) in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde gegen einen weiteren Franzosen, Quentin Halys (ATP 77), 6:4, 6:4 durch.

Zuvor hatte der 27-jährige Schweizer Davis-Cup-Spieler erst einmal einen Top-100-Spieler bezwungen, in der Qualifikation des ATP-Turniers in Genf. Der Gegner in der 1. Runde des Hauptfeldes wird nach dem Ende aller Qualifikationsmatches zugelost.

Mehmedi: «Wohin soll das beim FCZ gehen?»

18.10.2025

Mehmedi: «Wohin soll das beim FCZ gehen?»

18.10.2025

Niederreiter trifft und siegt gegen Josis Nashville

19.10.2025

Niederreiter trifft und siegt gegen Josis Nashville

19.10.2025

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Barcelona-Trainer Hansi Flick sieht beim Spiel gegen Girona die Rote Karte. Doch anstatt das Stadion zu verlassen, bleibt er als Zuschauer und macht nach dem 2:1-Siegtreffer eine obszöne Geste.

18.10.2025

Mehmedi: «Wohin soll das beim FCZ gehen?»

Mehmedi: «Wohin soll das beim FCZ gehen?»

Niederreiter trifft und siegt gegen Josis Nashville

Niederreiter trifft und siegt gegen Josis Nashville

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

