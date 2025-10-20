Rémy Bertola scheitert in der ersten Runde der Swiss Indoors Keystone

Rémy Bertola (ATP 268) gelingt in der 1. Runde der Swiss Indoors kein weiterer Exploit. Der 27-jährige Tessiner unterliegt dem Spanier Jaume Munar (ATP 42) 2:6, 4:6.

Keystone-SDA SDA

Bertola hatte sich in Basel durch zwei Siege in der Qualifikation gegen die deutlich besser klassierten Gegner Adrian Mannarino und Quentin erstmals für das Hauptfeld eines ATP-Turniers qualifiziert.

Dort war der grundsolide Munar nun eine Nummer zu gross. In zwei Sätzen liess die Weltnummer 42 Bertola keine Chance. Obwohl dieser in der Startphase des ersten Satzes noch gut mithielt, sein erstes Game zu Null gewann und sich sogar einen Breakpunkt erspielte, sicherte sich Munar den ersten Satz klar mit 6:2.

Ein ähnliches Bild bot sich dann im zweiten Satz. In den ersten sechs Games spielte Bertola mutig und auf Augenhöhe mit Munar. Beim Stand von 3:3 gelang Munar dann trotzdem das entscheidende Break, welches die Niederlage des Schweizers besiegelte.

Bertola, der auch zum Schweizer Davis-Cup-Team gehört, wird sich in der Weltrangliste am kommenden Montag dennoch erstmals in seiner Karriere unter die besten 250 der Welt verbessern.