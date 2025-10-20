  1. Privatkunden
Swiss Indoors Bertola unterliegt Munar in zwei Sätzen

SDA

20.10.2025 - 18:02

Rémy Bertola scheitert in der ersten Runde der Swiss Indoors
Rémy Bertola scheitert in der ersten Runde der Swiss Indoors
Keystone

Rémy Bertola (ATP 268) gelingt in der 1. Runde der Swiss Indoors kein weiterer Exploit. Der 27-jährige Tessiner unterliegt dem Spanier Jaume Munar (ATP 42) 2:6, 4:6.

Keystone-SDA

20.10.2025, 18:02

20.10.2025, 18:08

Bertola hatte sich in Basel durch zwei Siege in der Qualifikation gegen die deutlich besser klassierten Gegner Adrian Mannarino und Quentin erstmals für das Hauptfeld eines ATP-Turniers qualifiziert.

Dort war der grundsolide Munar nun eine Nummer zu gross. In zwei Sätzen liess die Weltnummer 42 Bertola keine Chance. Obwohl dieser in der Startphase des ersten Satzes noch gut mithielt, sein erstes Game zu Null gewann und sich sogar einen Breakpunkt erspielte, sicherte sich Munar den ersten Satz klar mit 6:2.

Ein ähnliches Bild bot sich dann im zweiten Satz. In den ersten sechs Games spielte Bertola mutig und auf Augenhöhe mit Munar. Beim Stand von 3:3 gelang Munar dann trotzdem das entscheidende Break, welches die Niederlage des Schweizers besiegelte.

Bertola, der auch zum Schweizer Davis-Cup-Team gehört, wird sich in der Weltrangliste am kommenden Montag dennoch erstmals in seiner Karriere unter die besten 250 der Welt verbessern.

Videos aus dem Ressort

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

STORY: Training der Männer von Bayer Leverkusen vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstag. Laut Cheftrainer Kasper Hjulmand ist die Mannschaft entschlossen, ihre eigenen Qualitäten herzuzeigen, so sagte der Däne während der Pressekonferenz vorm Match am Montag.  Kasper Hjulmand / Cheftrainer Bayer 04 Leverkusen «Wir wissen natürlich, dass wir mit PSG auf eine Mannschaft treffen, die immer viel Ballbesitz hat. Sie wissen, wie man das Spiel aufbaut. Wir werden wahrscheinlich mehr als sonst in einem Block stehen, aber das ist okay. Das können wir schaffen. Aber es geht um Prinzipien und darum, die Rollen mit Qualität auszufüllen.» Der Trainer würdigte die Offensivqualitäten von PSG. Er gehe aber davon aus, dass das aggressive Pressing der Pariser auch Chancen für die Leverkusener schaffen werde.  «Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Ich finde, wir haben auch Potenzial zum Entwickeln und können es besser machen. Aber wir sind auf einem guten Weg, wir haben viel Vertrauen. Ich sehe ganz klar die Möglichkeiten und da Potenzial von dieser Mannschaft. Wir sind auf einem guten Weg."  Leverkusen wird allerdings mit einer geschwächten Mannschaft gegen den aktuellen Champions-League-Meister PSG antreten, der auch französischer Meister ist. Denn mehrere Spieler fallen aus, weil sie verletzt sind. Tella, Vazquez, Tillman, Palacios, Tape, Terrier, Hofmann und Sarco werden alle nicht im Kader stehen, bestätigte Hjulmand. Stürmer Patrik Schick und Innenverteidiger Jarell Quansah spielbereit sein könnten. Hjulmand ist in seinen ersten sieben Spielen als Trainer von Leverkusen ungeschlagen geblieben, nachdem er im September die Nachfolge von Erik ten Hag angetreten hatte. 

20.10.2025

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

15.10.2025

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

15.10.2025

