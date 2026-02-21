  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Drama in Doha «Beschissen!» – Alcaraz zofft sich mit Schiedsrichterin ++ Sinner verliert gegen Mensik

Syl Battistuzzi

21.2.2026

Carlos Alcaraz bot gegen Karen Khachanov viel Spektakel – auch abseits des Spiels.
Carlos Alcaraz bot gegen Karen Khachanov viel Spektakel – auch abseits des Spiels.
IMAGO/Naushad

Ungewöhnliche Szenen in Katar: Carlos Alcaraz verliert im Viertelfinal von Doha kurzzeitig die Fassung und liefert sich ein hitziges Wortgefecht mit der Schiedsrichterin. Parallel dazu scheitert sein Rivale Jannik Sinner überraschend am tschechischen Talent Jakub Mensik.

Syl Battistuzzi

21.02.2026, 13:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Carlos Alcaraz gerät beim ATP-500-Turnier in Doha wegen einer Zeitüberschreitung heftig mit Schiedsrichterin Marija Cicak aneinander, setzt sich nach verlorenem Tiebreak aber in drei Sätzen gegen Karen Khachanov durch.
  • Jannik Sinner scheitert überraschend im Viertelfinal an Jakub Mensik, der als erster Spieler ausserhalb der Top 10 seit 2023 auf Hartplatz gegen den Italiener gewinnt.
Mehr anzeigen

Carlos Alcaraz ist eine Frohnatur. Doch auch der Weltranglistenerste wird manchmal auf dem Tennisplatz wütend. Beim ATP-500-Turnier in Doha trifft sein Zorn nicht Gegner Karen Khachanov, sondern die Schiedsrichterin. 

Beim Stand von 4:4 im ersten Satz, kurz nachdem Alcaraz einen Breakball abgewehrt hatte, verwarnte die Schiedsrichterin den Spanier wegen  Zeitüberschreitung – Alcaraz habe beim Aufschlag zu lange gebraucht. 

Der frischgebackene Australian-Open-Sieger kann es nicht glauben und beschwert sich lautstark bei der Schiedsrichterin Marija Cicak. «Darf ich mir nicht das Handtuch holen», beklagt er sich. «Ich kann nicht mehr Zeit erfinden», entgegnet die 47-jährige Kroatin und führt aus, sie habe die Shot-Clock (25 Sekunden) bereits später gestartet. Alcaraz moniert, er habe sich nach einem langen Ballwechsel zuvor nicht mal den Schweiss abwischen können. 

Petkovic: «Sie macht einen mental und emotional fertig»

«Die ATP-Zeitregel ist beschissen!»Die Unparteiische konterte trocken: «Okay, ich glaube, wir haben deinen Standpunkt verstanden.»

Die beiden diskutierten während des Seitenwechsels weiter über den Vorfall, wobei Alcaraz vergeblich darum bat, den Verstoss aufzuheben. Der 22-Jährige verliert im Anschluss das Tiebreak, kann den Russen (ATP 17) aber am Ende mit 6:7 (3:7), 6:4 und 6:4 bodigen.

Khananov gebodigt: Alcaraz dreht Spektakel in Doha

Khananov gebodigt: Alcaraz dreht Spektakel in Doha

20.02.2026

Cicak ist auf der WTA-Tour ein altbekanntes Gesicht und hat aber auch schon bei den Männern Geschichte geschrieben. So leitete sie als erste Frau ein Herren-Endspiel (Wimbledon 2021). 

 «Das scheint so gar nicht zu dem zu passen, was wir von Carlos Alcaraz gewohnt sind», meint die frühere Spitzenspielerin Andrea Petkovic. «Es war ein wenig seltsam. Vielleicht kennt er Marija Cicak auch nicht so gut. Sie ist hauptsächlich als Stuhlschiedsrichterin auf der WTA-Seite tätig. Wir alle wissen, wie streng sie ist. Mit ihr will man sich nicht anlegen. Sie macht einen mental und emotional fertig», hält die Deutsche fest.

Am Samstag trifft Alcaraz im Final auf den Franzosen Arthur Fils.

Sinner scheitert überraschend an Mensik

Alcaraz' grosser Rivale Jannik Sinner hatte in seinem Spiel zwar nicht mit dem Schiedsrichter Probleme, der Italiener scheitert dafür im Viertelfinal in Doha an Jakub Mensik. Der Weltranglisten-Zweite muss sich dem Tschechen mit 6:7 (3:7), 6:2, 3:6 beugen. 

Sinner verliert in Doha gegen Mensik

Sinner verliert in Doha gegen Mensik

20.02.2026

Dem 20-Jährigen gelang es damit als erster Spieler ausserhalb der Top 10 seit 2023 einen Sieg gegen Sinner auf Hartplatz einzutüten. Tennis-Experte Heinz Günthardt hat Mensik schon länger auf dem Schirm. Im Gespräch mit blue Sport nannte er die Weltnummer 16 als möglichen Kandidaten, um die arrivierten Top-Stars zu Fall zu bringen. «Er spielt mit seinen 20 Jahren seit einiger Zeit äusserst solid. Aber es fehlt hier oder dort die Athletik. Er ist nicht ganz so geschmeidig», resümiert Günthardt.

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Wer gewinnt die Grand Slams? Wo liegt das Potenzial der Schweizer und welche Jungen könnten die Grossen ärgern. Heinz Günthardt wagt für blue Sport einen Blick in die Kristall-Kugel.

12.01.2026

Meistgelesen

16-jähriges Brandopfer macht erste Schritte – er filmte das Video, das um die Welt ging
Alex Fiva gewinnt im Skicross die Bronze-Medaille++ Aerials-Mixed-Team holt Silber ++ Skibergsteiger legen los
So moderierte Brotz die schwierigste «Arena»-Sendung seiner Karriere
«Grey’s Anatomy»-Star Eric Dane verabschiedet sich von seinen Töchtern
«Urteil ist Gesetzlosigkeit des Gerichts»: JD Vance legt gegen Supreme Court nach

Mehr Tennis

ATP Doha. Sinner scheitert an Mensik

ATP DohaSinner scheitert an Mensik

WTA Dubai. Bencic scheidet im Duell der Mütter gegen Switolina aus

WTA DubaiBencic scheidet im Duell der Mütter gegen Switolina aus

Tennis. Belinda Bencic in Dubai kampflos weiter

TennisBelinda Bencic in Dubai kampflos weiter

Sport Videos

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Carouge – Yverdon 2:2

Carouge – Yverdon 2:2

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Carouge – Yverdon 2:2

Carouge – Yverdon 2:2

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Mehr Videos