Nähert sich der Weltspitze immer mehr: Nun wird Céline Naef erstmals zum Schweizer Billie-Jean-King-Cup-Team gehören. Bild: Keystone

Drei der vier Spielerinnen, die letztes Jahr für die Schweiz erstmals den Billie Jean King Cup gewannen, streben im November die Titelverteidigung an.

Captain Heinz Günthardt nominierte für das Finalturnier in Sevilla Belinda Bencic (WTA 15), Viktorija Golubic (WTA 105), Céline Naef (WTA 122) und Jil Teichmann (WTA 141).

Für die 18-jährige Naef ist es das erste Aufgebot für den Teamwettkampf. Sie ersetzt Simona Waltert. Die Schweiz trifft in ihrer Dreiergruppe am 7. November auf Tschechien und zwei Tage später auf die USA. Beide Gegner verfügen über je zwei Top-Ten-Spielerinnen. Die Amerikanerin Coco Gauff triumphierte in diesem Jahr am US Open, die Tschechin Marketa Vondrousova in Wimbledon.

sda