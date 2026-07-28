Viktorija Golubic startet mit einer bitteren Niederlage in die Hartplatzsaison in Übersee. Die Zürcherin unterliegt am WTA-250-Turnier in Memphis der Amerikanerin Katie Volynets 5:7, 6:2, 6:7 (3:7).

Die Partie war am Montagabend Schweizer Zeit wegen grosser Hitze unterbrochen worden und wurde in der Nacht auf Dienstag fortgesetzt. Nach 3:17 Stunden Spielzeit setzte sich Volynets gegen die als Nummer 3 gesetzte Golubic im Tiebreak des dritten Satzes durch.

Volynets war von den Buchmachern favorisiert worden, obwohl sie als Nummer 93 der Weltrangliste mehr als 40 Positionen hinter Golubic rangiert. Die 24-Jährige gilt als stärkere Hartplatzspielerin, und zunächst entwickelte sich die Partie wie erwartet. Im ersten Satz blieb der Kampfgeist der routinierten Schweizerin unbelohnt: Sie machte einen 0:4-Rückstand wett, wehrte nach 1:10 Stunden drei Satzbälle ab, musste den Durchgang aber dennoch mit 5:7 abgeben.

Ab dem zweiten Satz übernahm die 33-jährige Zürcherin die Kontrolle und kämpfte sich eindrücklich zurück. Im Entscheidungssatz schien Golubic bei einer 3:0-Führung und einem Doppelbreak-Vorsprung bereits auf Kurs zum Sieg. Die Amerikanerin ukrainischer Abstammung, die seit Kurzem von Kim Clijsters trainiert wird, fand nach einem langen Hitzeunterbruch jedoch nochmals ins Spiel zurück, glich aus und entschied den Tiebreak mit 7:3 für sich.