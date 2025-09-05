Wegen Prostatakrebs liess ich Björn Borg im vergangenen Jahr operieren Keystone

Die Tennis-Ikone Björn Borg ist an Krebs erkrankt. Nach einer Operation im vergangenen Jahr geht es dem früheren Weltklasse-Spieler wieder besser.

Bei ihm sei ein «extrem aggressiver» Prostatakrebs diagnostiziert worden, schreibt Björn Borg in seinem demnächst erscheinenden Buch «Heartbeats». Der Nachrichtenagentur AP sagte der 69-jährige Schwede, dass es ihm seit der Operation im vergangenen Jahr wieder besser gehe. Seine letzten Tests im August seien unauffällig gewesen.

«Im Moment habe ich nichts. Aber alle sechs Monate muss ich mich untersuchen lassen. Der ganze Prozess ist keine angenehme Sache», sagte der frühere Weltklasse-Spieler. Er habe sich «viele, viele Jahre lang» auf Prostatakrebs untersuchen lassen. «Die Sache ist, dass man nichts spürt – man fühlt sich gut, und dann ist es einfach passiert.» Im September 2023 hatten Ärzte bei einer Untersuchung Unregelmässigkeiten bei ihm entdeckt.

Über die Krebserkrankung heisst es nach Angaben der Nachrichtenagentur AP in Borgs Buch: «Jetzt habe ich einen neuen Gegner: den Krebs – einen, den ich nicht kontrollieren kann. Aber ich werde ihn besiegen. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe, als wäre jeder Tag ein Wimbledon-Final. Und die laufen normalerweise ziemlich gut, oder?»

Borg gewann insgesamt elf Grand-Slam-Einzeltitel, fünf in Serie in Wimbledon (1976 bis 1980), sechs am French Open. Insgesamt stand der Sandplatzspezialist 109 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste. Seine Karriere beendete Borg im Alter von nur 26 Jahren. Mehrere Comeback-Versuche endeten ohne grosse Erfolge.