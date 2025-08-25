Boris Becker: «Ich denke, er benötigt professionelle Hilfe?!?»

Daniil Medwedew sorgte am US Open für einen Eklat. Imago

Daniil Medwedew legt an den US Open einen denkwürdigen Auftritt hin. Er wütet gegen den Stuhlschiedsrichter und zertrümmert nach der Niederlage sein Racket. Boris Becker kommentiert den Ausraster auf X.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Daniil Medwedew verliert sein Auftaktspiel bei den US Open. Bei seinem Auftritt zeigt er sich von seiner schlechtesten Seite.

Während des Spiels sorgt Medwedew für grosse Diskussionen und nach der Partie zertrümmert er eine gefühlte Ewigkeit lang sein Racket.

Der Auftritt von Medwedew hinterlässt auch bei Tennis-Experte Boris Becker Fragezeichen. Mehr anzeigen

«Wir nennen es ‹öffentlicher Ausraster› ... Ich denke, er benötigt professionelle Hilfe ?!?», kommentierte die deutsche Tennis-Ikone Boris Becker beim Portal X die Szene, in der Medwedew seinen Schläger erst auf den Boden haut und dann mehrmals gegen die Bank, bis der Schläger völlig zerstört ist. Becker scheint sich ernsthafte Sorgen um den Gemütszustand Medwedews zu machen.

We call this “public meltdown “ …

I think he needs professional help ?!? https://t.co/rFyTmegQqx — Boris Becker (@TheBorisBecker) August 25, 2025

Medwedew rastet aus

Medwedew leistet sich auch in New York einen seiner immer häufigeren Ausraster. Der 29-jährige Russe zerstörte nach der Fünfsatz-Niederlage gegen den Franzosen Benjamin Bonzi sein Racket und setzte damit einen Schlussstrich unter eine zwischenzeitlich absurde Vorstellung.

Als Medwedew im dritten Satz einem ersten Matchball gegenüberstand, sorgte er für einen Zuschauer-Aufstand, der beinahe die Wende im Match initiiert hätte.

Nachdem Bonzi den ersten Service beim Matchball verschlagen hatte, lief ein Fotograf auf den Platz. Stuhlschiedsrichter Greg Allensworth entschied auf Wiederholung des ersten Aufschlags – sehr zum Ärger von Medwedew.

«Leute, er will gehen, er wird pro Spiel bezahlt, nicht pro Stunde», schimpfte der US-Open-Sieger von 2021 über den Referee in Richtung Publikum. Die Zuschauer im zweitgrössten Louis-Armstrong-Stadium buhten und machten so viel Lärm, dass der Match über fünf Minuten lang unterbrochen blieb.

Full video of the Medvedev-Bonzi-umpire-photographer drama that COMPLETELY changed the match.



Gotta feel for… Benjamin. Had to stand for 6 minutes before serving on match point while the stadium turned into a circus. A mess. pic.twitter.com/wkEz3B4K6B — José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025

Bonzi verlor daraufhin den Fanden, seinen Aufschlag sowie den dritten und vierten Satz, fing sich aber wieder und sicherte sich den Vorstoss in die 2. Runde mit 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Für den nach der Niederlage in Tränen aufgelösten Medwedew war es die dritte Erstrunden-Niederlage bei einem Grand-Slam-Turnier in Folge und die zweite gegen den Weltranglisten-51. Bonzi, der ihn schon in Wimbledon geschlagen hatte.