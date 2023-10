Kehrt Boris Becker tatsächlich als Trainer auf die Tennis-Tour zurück? Zumindest ist der Kontakt zum dänischen Star Holger Rune intensiv, seit beide eine Trainingswoche in Monaco absolviert haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Boris Becker rückt einem Medienbericht zufolge ins Trainerteam des dänischen Tennis-Profis Holger Rune.

Der 55-jährige Deutsche soll künftig bei ausgewählten Turnieren als sogenannter Supercoach an der Seite der aktuellen Nummer sechs der Weltrangliste sein. Lars Christensen werde jedoch weiter Trainer des Dänen sein.

Der 20-Jährige postete seinerseits auf Instagram ein Gruppen-Foto mit sich, Becker und seinem Team. Gut möglich also, dass Becker seine Premiere in der Box von Rune in Basel feiert. Mehr anzeigen

Zuletzt war Boris Becker wieder als Fernseh-Experte im Einsatz, nachdem er im vorigen Dezember in Grossbritannien aus der Haft wegen Steuerdelikten entlassen worden war. Als Trainer feierte der einstige Weltklasse-Spieler mit dem 24-maligen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (Serbien) zwischen 2013 und 2016 Erfolge.

Gemäss einem Bericht des TV-Senders Sky soll der 55-Jährige künftig bei ausgewählten Turnieren als sogenannter Super-Coach an der Seite der aktuellen Nummer sechs der Weltrangliste agieren. Die Meldung weder bestätigen noch dementieren wollte Aneke Rune, Mutter und Managerin des Tennis-Stars Holger Rune

Sie hat sich aber lobend über Boris Becker als möglichen neuen Teilzeit-Trainer des Dänen geäussert. Die deutsche Tennis-Ikone und ihr Sohn stünden «in täglichem Kontakt», sagte sie der Zeitung «Extra Bladet». Die Ausgangsbasis sei gut, um darauf aufzubauen. «Im Moment kann ich nur sagen, dass sie eine wirklich gute Trainingswoche hatten.»

Die Mutter des 20-Jährigen bestätigte auch dem deutschen TV-Sender Sport1: «Die Chemie stimmte, wir haben gesehen, dass Holger mit Leidenschaft, grosser Energie und Qualität spielte.» Über Becker sagte sie: «Sein Wissen ist enorm und wertvoll.»

Runes Parallelen zu Becker

Lars Christensen soll jedoch weiter (Haupt-)Trainer des Dänen sein. Zuvor arbeitete Rune sechs Monate mit Patrick Mouratoglou zusammen, ehe der Spieler sich im Frühling dieses Jahres vom Franzosen trennte.

Dem dänischen Sender TV2 verriet Aneke Rune, warum sie sich mit einem möglichen Engagement des dreimaligen Wimbledon-Gewinners Becker beschäftigt: «Boris war auch sehr jung, sogar jünger als Holger, als er grosse Erfolge erzielte.» Becker selbst hat sich bislang noch nicht zu den Spekulationen geäussert.

Boris Becker soll Coach des Dänen Holger Rune werden. Matthias Balk/dpa

Eine allfällige Zusammenarbeit wäre sicher spannend, schliesslich gilt Rune als hitzköpfiger Spieler, der sich auch nicht davor scheut, sich mit dem Gegner anzulegen. Der ehrgeizige Jungprofi – «will die Nummer 1 werden» – eckt auch oft mit seiner Art in der Tennis-Szene an.

Seinen skandinavischen Kollegen Casper Ruud bezeichnete er als «Lügner», weil dieser ihm unsportliches Verhalten in der Kabine vorwarf. Natürlich sind auch Schiedsrichter häufig Opfer seiner Verbal-Attacken. Kurzum: Die Liste der Verfehlungen ist lang, die der Kritiker ebenfalls.

Umstrittenes Tennis-Talent

Der Heisssporn zeigte sich teils zwar einsichtig, wehrte sich aber auch entschieden gegen die Vorwürfe. «Roger Federer war vielleicht 40 Mal schlimmer als ich», hielt der emotionale Jungspund fest und sprach von einem «Prozess», welcher auch Zeit brauche.

«Ich habe eine extreme Leidenschaft für diesen Sport, und manchmal zeige ich sie zu sehr», erläutert Rune einst sein Verhalten. Auch mit Stan Wawrinka legte er sich in der Vergangenheit schon an. Der Romand beschwerte sich nach einem Duell: «Hör auf, dich auf dem Platz wie ein Baby zu benehmen.»

Auf der anderen Seite überzeugt Rune mit seiner spielerischen Reife und seiner draufgängerischen Art auf dem Court. Falls es Becker gelingen sollte, Runes Emotionen in die richtigen Bahnen zu lenken, könnte er den Dänen vielleicht zu dem ersehnten Grand-Slam-Triumph führen. An Majors kam Rune noch nie über die Viertelfinals hinaus. Die deutsche Tennis-Ikone könnte schon nächste Woche an den Swiss Indoors in Basel in der Box seines neuen Schützlings sein.