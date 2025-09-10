  1. Privatkunden
«Es ging ums nackte Überleben» Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis

SDA

10.9.2025 - 11:33

Über sieben Monate verbrachte Boris Becker in England im Gefängnis
Über sieben Monate verbrachte Boris Becker in England im Gefängnis
Keystone

Ex-Tennisstar Boris Becker beschreibt in seinem neuen Buch «Inside», wie es ihm während seiner Haft in Grossbritannien ergangen ist.

Keystone-SDA

10.09.2025, 11:33

Das Buch schildert auf etwa 340 Seiten die Zeit vor der Urteilsverkündung bis hin in die für Becker ungewohnten Welt eines Gefängnisses. In der ersten Nacht hätten ihm Schreie am meisten zugesetzt. «Schreie, die klingen, als ob jemand Schmerzen hätte», schreibt der 57-Jährige.

Anfangs im berüchtigten Gefängnis Wandsworth untergebracht, in dem einst schon Schriftsteller Oscar Wilde einsass, verbringt er seine Zeit in einer schimmeligen Zelle. Hält sich mit Frühstücksfernsehen, Atemübungen, Unterrichten und Anrufen bei seiner geliebten Lilian über Wasser. «Es ging ums nackte Überleben, nichts weiter. Versuchen zu essen, versuchen zu schlafen», schreibt Becker.

Becker besuchte Philosophiekurs

Er verliert nach eigenen Angaben mehrere Kilogramm Gewicht, kommt später ins Gefängnis Huntercombe, wo er im Fitnessraum mithilft und einen Philosophiekurs über Stoizismus besucht.

Becker wird vor Gefahren gewarnt; versucht, sich von manchen Häftlingen fernzuhalten und ungeschriebene Codes zu verstehen. Gerät nach einem verlorenen Pokerspiel trotzdem in Schwierigkeiten. Muss sich in der Zelle, so schildert er, plötzlich mit sich selbst auseinandersetzen.

Die Beziehung zu Lilian de Carvalho Monteiro wird für ihn zum Anker. In der Widmung seines Buchs nennt er sie die «Frau, die mich gerettet hat». Inzwischen sind die beiden verheiratet und Becker erwartet mit Lilian sein fünftes Kind. Sie und seine inzwischen verstorbene Mutter Elvira seien der Grund, warum er heute hier sei. «Ich liebe euch beide.»

«Niemand sagte ‹Bum Bum›»

Manchmal schimmert das Privileg des früheren Lebens durch. Etwa wenn Becker einräumt, dass er nicht wusste, wie man einen Wasserkocher bedient, oder wenn sich Mithäftlinge anfangs nicht für seine Tenniskarriere interessieren («Kein Spitzname, niemand sagte ‹Bum Bum›»). Dann liefert das Buch einen Einblick in den Kopf eines Menschen, der schon früh einen grossen Erfolg verbucht hat.

Becker erzählt, wie die finanziellen Sorgen in seinem Leben grösser wurden. Alkohol, Frauen, Paparazzi. Berichtet, wie ihn Freunde im Stich lassen. «Ich war einmal der beste Tennisspieler der Welt. Ich besass einmal mehr Geld, als ich jemals brauchen würde», schreibt er. Das sei selbstverständlich gewesen. «Aber wer war ich jetzt?»

Das Leben nach dem Gefängnis

Nach mehr als sieben Monaten in Haft wird Becker nach Deutschland abgeschoben. Er verlässt England im Privatjet eines Freundes und ist ein freier Mann. «Was Geld betraf, so hatte ich noch weniger als nichts», schreibt er. Er habe eine Finca auf Mallorca, ein Haus in Leimen, eine Wohnung in London und eine Million Pfund auf seinem Bankkonto verloren und dem Insolvenzverwalter trotzdem noch fünfhunderttausend Pfund geschuldet. «Das muss man sich mal vorstellen: Du sitzt siebeneinhalb Monate im Knast, und wenn du rauskommst, wollen sie immer noch mehr von dir.»

Inzwischen lebt Becker in Mailand, sein Buch will er am Donnerstag bei einer Premiere in Berlin vorstellen. Wie viel Geld er für den Buchdeal bekommt, ist nicht bekannt.

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Martina Hingis verrät im Interview mit blue Sport, wie sie ihre Tochter auf dem Tennisplatz fördert.

30.06.2025

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

06.09.2025

Polen beantragt Nato-Artikel 4 – das musst du wissen
SBB-Kondukteur brutal von Passagier verprügelt
Was Trumps Spur in Epsteins «Geburtstags-Buch» bedeutet
Kiews Armee nutzt eingekreiste Russen als Köder
Thurgau wehrt sich als zweiter Kanton gegen Bundesgesetz – mit seltenem Instrument

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Ab Dienstagabend flitzt der Puck in der Schweiz! Reto Suri freut sich auf die neue National-League-Saison und wagt bei blue Sport eine Prognose.

08.09.2025

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Das Transferkarussell dreht sich wieder. Das sind die bisher wichtigsten Wechsel der Super League.

25.06.2025

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Neuzugang Samuel Mraz will sich in Genf beweisen. Er spricht über seine Entscheidung für Servette, die Ziele des Teams und seine Rolle als Offensivkraft. Trainer Häberli setzt grosse Hoffnungen in ihn.

22.07.2025

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Die neue Nummer 1. Carlos Alcaraz, der perfekte «Hybrid» zwischen Roger Federer und Rafael Nadal

Die neue Nummer 1Carlos Alcaraz, der perfekte «Hybrid» zwischen Roger Federer und Rafael Nadal

Tennis. Henry Bernet für Davis Cup nominiert

TennisHenry Bernet für Davis Cup nominiert

Von Trump über Sting bis Guardiola. Gigantisches Promi-Auflaufen beim US-Open-Final

Von Trump über Sting bis GuardiolaGigantisches Promi-Auflaufen beim US-Open-Final