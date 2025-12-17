  1. Privatkunden
Spezielle Fördermassnahme Boris Becker trainiert Baby zur Linkshänderin – für die Tennis-Karriere

dpa

17.12.2025 - 17:00

Boris Becker mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro bei der  Vorstellung seines Buches.
Boris Becker mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro bei der  Vorstellung seines Buches.
KEYSTONE

Ex-Tennisprofi Becker ist Ende November zum fünften Mal Vater geworden. Schon als Baby soll seine Tochter gefördert werden – mit einer ungewöhnlichen Methode.

DPA

17.12.2025, 17:00

17.12.2025, 17:16

Der frühere deutsche Tennisprofi Boris Becker bereitet seine neugeborene Tochter schon aufs Tennisspielen vor. «Ein bisschen verrückt, aber ich übe jetzt schon mit ihr», sagte der 58-Jährige in der Radio-Bremen-Talkshow «3nach9», die am Freitagabend ausgestrahlt wird.

Zoë Vittoria kam Ende November in Mailand zur Welt und ist Beckers fünftes Kind. Es sei der Wunsch seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro, dass ihr erstes gemeinsames Kind eines Tages auch Tennis spiele. Die Kleine soll dafür am besten Linkshänderin werden, sagte Becker.

Mit dem Kinderwagen durch Mailand. Boris Becker und Lilian zeigen erstes Familienfoto mit Baby Zoë

Mit dem Kinderwagen durch MailandBoris Becker und Lilian zeigen erstes Familienfoto mit Baby Zoë

Er greife deshalb immer an ihre linke Hand. «Ich habe gehört, wenn man früh eine Hand mehr drückt wie die andere, dass es vielleicht dann in den Griff geht und sie dann mit links die Vorhand spielt.»

Streng als Trainer

Becker hat auch schon seine Frau trainiert – ohne dabei nachsichtig zu sein, wie er nun verriet. «Ich bin als Trainer bekannt, dass ich sehr streng bin und sehr viel auf Disziplin und Körperlichkeit auch schaue», meinte der ehemalige Tennisprofi.

Auch sprachlich werde die gemeinsame Tochter gefördert, sagte Becker. Sie wachse mit vier Sprachen auf: Ihre Mutter spreche Italienisch, die Oma Portugiesisch, das Paar unterhalte sich auf Englisch und er selbst rede Deutsch.

Videos aus dem Ressort

Boris Becker: Seine grössten Erfolge und Niederlagen

Boris Becker: Seine grössten Erfolge und Niederlagen

Ob Tennisstar oder TV-Experte, Boris Becker sorgte immer wieder für positive und negative Überraschungen.

11.10.2022

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

17.12.2025

Mehr Tennis

«Wir haben den Gipfel erreicht». Weltnummer 1 Alcaraz trennt sich überraschend von Trainer Ferrero

«Wir haben den Gipfel erreicht»Weltnummer 1 Alcaraz trennt sich überraschend von Trainer Ferrero

WTA Tour. Belinda Bencic ist «Comeback-Spielerin des Jahres 2025»

WTA TourBelinda Bencic ist «Comeback-Spielerin des Jahres 2025»

Showmatch inklusive. Federer Stargast an neuer Eröffnungszeremonie des Australian Open

Showmatch inklusiveFederer Stargast an neuer Eröffnungszeremonie des Australian Open

Videos aus dem Ressort

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Einblicke in Haftzeit: Boris Becker stellt am Donnerstag in Berlin sein neues Buch «Inside» vor. Zur Premiere bringt der frühere Tennisprofi seine Familie mit. Darunter seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er sein fünftes Kind erwartet.

29.09.2025

ATP Finals: Sinner verteidigt mit Sieg über Alcaraz den Titel

ATP Finals: Sinner verteidigt mit Sieg über Alcaraz den Titel

16.11.2025

Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

15.11.2025

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

ATP Finals: Sinner verteidigt mit Sieg über Alcaraz den Titel

ATP Finals: Sinner verteidigt mit Sieg über Alcaraz den Titel

Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

Mehr Videos