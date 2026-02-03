  1. Privatkunden
Duell mit Tunesien Brunold rückt für Bernet ins Davis-Cup-Team

SDA

3.2.2026 - 10:32

Henry Bernet verpasst die Davis-Cup-Begegnung gegen Tunesien.
Henry Bernet verpasst die Davis-Cup-Begegnung gegen Tunesien.
Bild: Keystone

Henry Bernet verpasst die Davis-Cup-Begegnung in dieser Woche gegen Tunesien. Wegen einer Fussverletzung muss der Basler Forfait erklären, wie Swiss Tennis am Dienstag mitteilt

Keystone-SDA

03.02.2026, 10:32

03.02.2026, 11:02

Der 19-Jährige Bernet wird durch Mika Brunold ersetzt. Der 21-Jährige stösst als Debütant zum Team. Im vergangenen Jahr stand Brunold zweimal im Halbfinal eines ATP-Challenger-Turniers.

Die Partien um einen Platz in der Weltgruppe 1 finden am Freitag und Samstag statt. Die Schweiz wird von Captain Severin Lüthi, Leandro Riedi, Jérôme Kym, Dominic Stricker, Jakub Paul und Brunold vertreten.

