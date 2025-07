Juan Manuel Cerundolo freut sich über den Finaleinzug in Gstaad. Bild: Keystone

Der als Nummer 2 gesetzte Kasache Alexander Bublik (ATP 34) und der Argentinier Juan Manuel Cerundolo (ATP 109) bestreiten am Sonntag am Swiss Open in Gstaad den Final.

Keystone-SDA SDA

Ersterer besiegte im Halbfinal den Franzosen Arthur Cazaux (ATP 116) 6:1, 7:5, Cerundolo gewann gegen den peruanischen Qualifikanten Ignacio Buse (ATP 167) 6:3, 6:3.

Bublik gestand Cazaux, der im Viertelfinal den Schweizer Jérôme Kym bezwungen hatte, keinen Breakball zu und verwertete nach 74 Minuten den ersten Matchball. Der 28-Jährige, in diesem Jahr am French Open in Paris im Viertelfinal, steht zum ersten Mal auf der ATP Tour auf Sand im Final. Es wäre für ihn der sechste Turniersieg auf dieser Stufe, der zweite in dieser Saison nach dem Triumph auf Rasen in Halle.

Cerundolo stellte den Halbfinalsieg gegen Buse bei windigen Verhältnissen nach 83 Minuten sicher. Der 23-Jährige, der zuvor in Gstaad nacheinander Jan-Lennard Struff, David Goffin und den topgesetzten Casper Ruud bezwungen hatte, kann zum zweiten Mal ein ATP-Turnier zu seinen Gunsten entscheiden. Vor vier Jahren gewann er in Cordoba auf Sand.